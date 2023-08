In uno studio pubblicato su Nature Electronics è stata presentata una rivoluzionaria macro spintronica compute-in-memory (nvCIM) sviluppata per aumentare la sicurezza dell'hardware edge dell'intelligenza artificiale. Questa soluzione innovativa combina un componente di memoria e un processore in un'unica architettura, progettata per essere integrata perfettamente all'interno di un chip.

Il team spiega che il meccanismo si basa sull'utilizzo di funzioni fisicamente non clonabili basate sulla spintronica, sulla crittografia fisica bidimensionale a semicomplemento e su uno schema di lettura a raffica di autodecodifica a prova di snoop, integrato con un motore di calcolo in memoria a terminazione anticipata con sparsità e unità lineari corrette.

Questa innovativa macro di calcolo è in grado di coesistere armoniosamente con l'attuale tecnologia dei semiconduttori, il che semplifica notevolmente la sua applicazione pratica. I test iniziali condotti dai ricercatori hanno concluso che la macro offre un'eccellente resilienza contro gli attacchi dannosi, mostra tempi di risposta rapidi e dimostra un'impressionante efficienza energetica.

I ricercatori hanno approfondito le caratteristiche tecniche del loro meccanismo, spiegando che la macro utilizza una tecnologia di memoria magnetica ad accesso casuale a coppia di spin-transfer da 22 nm integrata in un semiconduttore complementare a ossido di metallo (CMOS) da 6,6 megabit. Inoltre, la macro raggiunge una notevole casualità (distanza inter-Hamming: 0,4999) e un'elevata affidabilità per le funzionalità fisicamente non clonabili (distanza intra-Hamming: 0), oltre a un'elevata efficienza energetica per il calcolo dei prodotti a punti, compresa tra 30,1 e 68,0 tera-operazioni al secondo per watt.

Questa nuova macro potrebbe potenzialmente rivoluzionare il futuro dei dispositivi di edge computing alimentati dall'intelligenza artificiale. La sua elevata compatibilità e il suo meccanismo sicuro possono garantire l'archiviazione sicura di dati sensibili, senza compromettere la velocità, l'efficienza energetica o la precisione dei dispositivi. Inoltre, questo sviluppo pionieristico potrebbe influenzare l'ulteriore esplorazione e creazione di soluzioni simili in tutto il mondo, accelerando l'adozione di tecnologie performanti supportate dall'intelligenza artificiale e rafforzando le misure di sicurezza dell'AI edge computing.

