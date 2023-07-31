Yapay zeka uç donanımının güvenliğini artırmak için geliştirilen devrim niteliğinde bir spintronik bellekte hesaplama (nvCIM) makrosu, Nature Electronics'te yayınlanan bir çalışmada açıklandı. Bu yenilikçi çözüm, bir bellek bileşenini ve bir işlemciyi tek bir mimaride birleştirir ve bir çip içinde sorunsuz bir şekilde entegre edilmek üzere tasarlanmıştır.

Ekip, mekanizmalarının, spintronik tabanlı fiziksel olarak klonlanamayan işlevlerin, iki boyutlu yarı tamamlayıcı fiziksel şifrelemenin yanı sıra, seyrek ve düzeltilmiş bir doğrusal ile entegre edilmiş, gözetlemeye karşı dayanıklı kendi kendine şifre çözme seri okuma şemasının kullanımına dayandığını detaylandırıyor. -birim farkında erken sonlandırma bellekte hesaplama motoru.

Bu yenilikçi hesaplama makrosu, pratik uygulamasını büyük ölçüde basitleştiren mevcut yarı iletken teknolojisi ile uyumlu bir şekilde bir arada bulunma yeteneğine sahiptir. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ilk testler, makronun zararlı saldırılara karşı mükemmel dayanıklılık sağladığı, hızlı yanıt süreleri sergilediği ve etkileyici bir enerji verimliliği sergilediği sonucuna vardı.

Araştırmacılar, makronun 6.6 megabit tamamlayıcı metal-oksit-yarı iletkene (CMOS) entegre edilmiş 22 nm spin-transfer torku manyetik rasgele erişimli bellek teknolojisini kullandığını açıklayarak mekanizmalarının teknik ayrıntılarını detaylandırıyorlar. Makronun, nokta çarpım hesaplaması için 30,1 ile 68,0 arasında değişen yüksek enerji verimliliğine ek olarak, önemli ölçüde rastgelelik (Hamming arası mesafe: 0,4999) ve fiziksel olarak klonlanamayan işlevsellik için yüksek güvenilirlik (Hamming içi mesafe: 0) elde ettiğini detaylandırıyorlar. watt başına saniyede tera-işlemler.

Bu yeni makro, yapay zeka destekli uç bilgi işlem cihazlarının geleceğinde potansiyel olarak devrim yaratabilir. Yüksek uyumluluğu ve güvenli mekanizması, cihazların hızından, güç verimliliğinden veya doğruluğundan ödün vermeden hassas verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayabilir. Ayrıca, bu öncü gelişme, yapay zeka destekli performans teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırarak ve yapay zeka uç bilgi işlemin güvenlik önlemlerini güçlendirerek dünya genelinde benzer çözümlerin daha fazla keşfedilmesini ve oluşturulmasını etkileyebilir.

Bireysel avantajlarına rağmen, bu alanda AppMaster gibi platformların bağlamsallaştırılmış rolünden bahsetmek dikkate değerdir. Web, arka uç ve mobil uygulama geliştirmeye yönelik hükümlere sahip yüksek performanslı kodsuz bir platform olan AppMaster, kolay dağıtım, ölçeklenebilirlik ve hızlılığı kolaylaştırır. Bu tür platformlar gerekli temeli ve araçları sunarak spintronic nvCIM gibi gelişmeleri ateşliyor.