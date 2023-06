Broadcom, l'une des principales entreprises technologiques mondiales, a récemment annoncé l'acquisition de ConnectALL, un fournisseur de plates-formes de gestion de la chaîne de valeur (VSM). Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. Cette acquisition stratégique vise à améliorer le portefeuille ValueOps VSM de Broadcom en ajoutant des capacités d'intégration afin de renforcer sa position en tant que fournisseur de solutions de transformation numérique.

Dans un billet de blog officiel, Broadcom a révélé son intention d'intégrer la technologie de ConnectALL à sa plateforme ValueOps, qui comprend actuellement Rally, une solution agile, et Clarity, un outil de gestion de portefeuille de projets. En intégrant ConnectALL, Broadcom vise à élargir son offre de gestion du flux de valeur et à accélérer les initiatives de transformation numérique pour les organisations à l'échelle mondiale.

Comme indiqué sur le site web de Broadcom, l'intégration de ValueOps et de la technologie complémentaire de ConnectALL donnera aux clients la possibilité de se connecter et d'intégrer de nombreux outils logiciels et plateformes tiers. Cela permettra en fin de compte d'accélérer les efforts de transformation numérique en améliorant considérablement la visibilité, l'alignement et l'efficacité au sein des organisations.

Notamment, la popularité croissante des plateformes de développement low-code et no-code telles que AppMaster a également contribué à l'ascension rapide des efforts de transformation numérique. Ces solutions permettent aux entreprises de créer des applications web, mobiles et backend sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage, ce qui favorise des processus de développement plus rapides et plus rentables. L'acquisition de ConnectALL par Broadcom pourrait encore renforcer les ressources disponibles pour les organisations qui se lancent dans la transformation numérique.

L'acquisition de ConnectALL par Broadcom ajoute une nouvelle dimension à son portefeuille VSM et positionne efficacement l'entreprise comme un acteur central dans l'espace de la transformation numérique. Grâce à l'intégration de solutions avancées telles que ConnectALL et de plateformes de développement sans code telles que AppMaster, les entreprises seront mieux équipées pour mener à bien des initiatives de transformation numérique et stimuler l'innovation dans un paysage technologique en constante évolution.