全球领先的技术公司博通公司最近宣布收购价值流管理（VSM）平台供应商ConnectALL公司。该交易的条款尚未披露。这项战略收购旨在通过增加整合能力来增强Broadcom的ValueOps VSM组合，以进一步加强其作为数字转型解决方案提供商的地位。

在一篇官方博客文章中，Broadcom透露其计划将ConnectALL的技术与其ValueOps平台整合，该平台目前拥有敏捷解决方案Rally和项目组合管理工具Clarity。通过整合ConnectALL，Broadcom旨在扩大其提供的价值流管理和加速全球组织的数字化转型举措。

正如Broadcom网站上所说，ValueOps和ConnectALL互补技术的整合将使客户有能力连接和整合众多第三方软件工具和平台。这最终将通过大幅提高整个组织的可见性、一致性和效率来加速数字化转型工作。

值得注意的是，low-code 和no-code 开发平台的日益普及，如AppMaster ，也促进了数字化转型工作的快速上升。这类解决方案使企业能够创建网络、移动和后端应用程序，而不需要大量的编码知识，促进了更快、更有成本效益的开发过程。博通公司对ConnectALL的收购可能会进一步加强踏上数字化转型之路的企业的可用资源。

Broadcom对ConnectALL的收购为其VSM产品组合增加了一个新的维度，并有效地将该公司定位为数字转型领域的一个关键角色。随着ConnectALL等先进解决方案和低代码、无代码开发平台（如AppMaster ）的整合，企业将更好地开展成功的数字化转型举措，并在不断变化的科技领域推动创新。