أعلنت شركة Broadcom ، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا ، مؤخرًا عن استحواذها على ConnectALL ، المزود لمنصات إدارة تدفق القيمة (VSM). لم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ويهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز محفظة VSM من Broadcom من خلال إضافة قدرات تكامل لتعزيز مكانتها كمزود لحلول التحول الرقمي.

في منشور مدونة رسمي ، كشفت Broadcom عن خططها لدمج تقنية ConnectALL مع منصة ValueOps الخاصة بها ، والتي تضم حاليًا Rally ، وهو حل رشيق ، و Clarity ، وهي أداة لإدارة محفظة المشاريع. من خلال دمج ConnectALL ، تهدف Broadcom إلى توسيع عرضها لإدارة تدفق القيمة وتسريع مبادرات التحول الرقمي للمؤسسات على مستوى العالم.

كما هو مذكور على موقع الويب الخاص بشركة Broadcom ، فإن تكامل تكنولوجيا ValueOps و ConnectALL التكميلية سيعمل على تمكين العملاء من القدرة على الاتصال ودمج العديد من أدوات ومنصات برامج الجهات الخارجية. سيؤدي ذلك في النهاية إلى تسريع جهود التحول الرقمي من خلال تعزيز الرؤية والمواءمة والكفاءة عبر المؤسسات بشكل كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن الشعبية المتزايدة لمنصات التطوير low-code no-code مثل AppMaster قد ساهمت أيضًا في الصعود السريع لجهود التحول الرقمي. تمكّن هذه الحلول الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية دون الحاجة إلى معرفة ترميز واسعة النطاق ، وتعزيز عمليات تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. قد يؤدي الاستحواذ على ConnectALL من Broadcom إلى زيادة تعزيز الموارد المتاحة للمنظمات التي تشرع في رحلات التحول الرقمي.

يضيف استحواذ Broadcom على ConnectALL بعدًا جديدًا إلى محفظة VSM الخاصة بها ويضع الشركة بشكل فعال كلاعب محوري في مجال التحول الرقمي. من خلال تكامل الحلول المتقدمة مثل ConnectALL ومنصات التطوير منخفضة الكود وبدون كود مثل AppMaster ، ستكون الشركات مجهزة بشكل أفضل للقيام بمبادرات التحول الرقمي الناجحة ودفع الابتكار في المشهد التكنولوجي المتغير باستمرار.