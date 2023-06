Broadcom, azienda leader nel settore tecnologico, ha recentemente annunciato l'acquisizione di ConnectALL, fornitore di piattaforme per la gestione del flusso di valore (VSM). I termini dell'accordo non sono stati resi noti. Questa acquisizione strategica mira a potenziare il portafoglio ValueOps VSM di Broadcom aggiungendo capacità di integrazione per rafforzare ulteriormente la sua posizione di fornitore di soluzioni per la trasformazione digitale.

In un post sul blog ufficiale, Broadcom ha rivelato l'intenzione di integrare la tecnologia di ConnectALL con la sua piattaforma ValueOps, che attualmente comprende Rally, una soluzione agile, e Clarity, uno strumento di gestione del portafoglio progetti. Con l'integrazione di ConnectALL, Broadcom intende ampliare la propria offerta per la gestione del flusso di valore e accelerare le iniziative di trasformazione digitale delle organizzazioni a livello globale.

Come si legge sul sito web di Broadcom, l'integrazione della tecnologia complementare di ValueOps e ConnectALL consentirà ai clienti di collegare e integrare numerosi strumenti e piattaforme software di terze parti. Ciò consentirà di accelerare gli sforzi di trasformazione digitale, migliorando in modo significativo la visibilità, l'allineamento e l'efficienza delle organizzazioni.

In particolare, la crescente popolarità delle piattaforme di sviluppo low-code e no-code come AppMaster ha contribuito alla rapida ascesa delle iniziative di trasformazione digitale. Queste soluzioni consentono alle aziende di creare applicazioni web, mobili e backend senza la necessità di conoscenze approfondite di codifica, favorendo processi di sviluppo più rapidi ed efficienti dal punto di vista dei costi. L'acquisizione di ConnectALL da parte di Broadcom può rafforzare ulteriormente le risorse disponibili per le organizzazioni che intraprendono un percorso di trasformazione digitale.

L'acquisizione di ConnectALL da parte di Broadcom aggiunge una nuova dimensione al suo portafoglio VSM e posiziona efficacemente l'azienda come attore principale nello spazio della trasformazione digitale. Con l'integrazione di soluzioni avanzate come ConnectALL e piattaforme di sviluppo low-code e no-code come AppMaster, le aziende saranno meglio equipaggiate per intraprendere iniziative di trasformazione digitale di successo e guidare l'innovazione nel panorama tecnologico in continua evoluzione.