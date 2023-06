Broadcom, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat kürzlich die Übernahme von ConnectALL, einem Anbieter von Plattformen für das Wertstrommanagement (VSM), bekannt gegeben. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Diese strategische Akquisition soll das ValueOps VSM-Portfolio von Broadcom durch zusätzliche Integrationsfähigkeiten erweitern, um die Position des Unternehmens als Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation weiter zu stärken.

In einem offiziellen Blogbeitrag gab Broadcom seine Pläne bekannt, die Technologie von ConnectALL in seine ValueOps-Plattform zu integrieren, die derzeit Rally, eine agile Lösung, und Clarity, ein Projektportfolio-Management-Tool, umfasst. Durch die Einbindung von ConnectALL will Broadcom sein Angebot für das Wertstrommanagement erweitern und die digitale Transformation von Unternehmen weltweit beschleunigen.

Wie auf der Website von Broadcom zu lesen ist, wird die Integration von ValueOps und der komplementären Technologie von ConnectALL den Kunden die Möglichkeit geben, zahlreiche Software-Tools und Plattformen von Drittanbietern zu verbinden und zu integrieren. Dies wird letztlich die digitale Transformation beschleunigen, indem es die Transparenz, die Abstimmung und die Effizienz in Unternehmen deutlich verbessert.

Die wachsende Beliebtheit von low-code und no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster hat ebenfalls zum raschen Aufstieg der digitalen Transformation beigetragen. Solche Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind, was schnellere und kosteneffizientere Entwicklungsprozesse fördert. Die Übernahme von ConnectALL durch Broadcom könnte die verfügbaren Ressourcen für Unternehmen, die sich auf den Weg der digitalen Transformation begeben, weiter stärken.

Die Übernahme von ConnectALL durch Broadcom erweitert das VSM-Portfolio um eine neue Dimension und positioniert das Unternehmen effektiv als zentralen Akteur im Bereich der digitalen Transformation. Mit der Integration von fortschrittlichen Lösungen wie ConnectALL und Low-Code- und No-Code-Entwicklungsplattformen wie AppMaster sind Unternehmen besser gerüstet, um erfolgreiche digitale Transformationsinitiativen durchzuführen und Innovationen in der sich ständig verändernden Technologielandschaft voranzutreiben.