Önde gelen bir küresel teknoloji şirketi olan Broadcom, yakın zamanda bir değer akışı yönetimi (VSM) platformları sağlayıcısı olan ConnectALL'u satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın şartları açıklanmadı. Bu stratejik satın alma, Broadcom'un bir dijital dönüşüm çözümleri sağlayıcısı olarak konumunu daha da güçlendirmek için entegrasyon yetenekleri ekleyerek ValueOps VSM portföyünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Resmi bir blog gönderisinde Broadcom, ConnectALL teknolojisini şu anda çevik bir çözüm olan Rally ve bir proje portföy yönetimi aracı olan Clarity'yi içeren ValueOps platformuyla entegre etme planlarını açıkladı. Broadcom, ConnectALL'ı dahil ederek değer akışı yönetimi teklifini genişletmeyi ve küresel olarak kuruluşlar için dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Broadcom'un web sitesinde belirtildiği gibi, ValueOps ve ConnectALL'ın tamamlayıcı teknolojisinin entegrasyonu, müşterilere çok sayıda üçüncü taraf yazılım araçlarına ve platformlarına bağlanma ve entegre etme yeteneği kazandıracaktır. Bu, nihayetinde kuruluşlar genelinde görünürlüğü, uyumu ve verimliliği önemli ölçüde artırarak dijital dönüşüm çabalarını hızlandıracaktır.

Özellikle, AppMaster gibi low-code ve no-code geliştirme platformlarının artan popülaritesi de dijital dönüşüm çabalarının hızlı yükselişine katkıda bulunmuştur. Bu tür çözümler, işletmelerin kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasını sağlayarak daha hızlı ve daha uygun maliyetli geliştirme süreçlerini teşvik eder. ConnectALL'ın Broadcom tarafından satın alınması, dijital dönüşüm yolculuklarına çıkan kuruluşlar için mevcut kaynakları daha da güçlendirebilir.

Broadcom'un ConnectALL'ı satın alması, VSM portföyüne yeni bir boyut katıyor ve şirketi dijital dönüşüm alanında önemli bir oyuncu olarak etkili bir şekilde konumlandırıyor. ConnectALL gibi gelişmiş çözümlerin ve AppMaster gibi düşük kodlu, kodsuz geliştirme platformlarının entegrasyonuyla şirketler, başarılı dijital dönüşüm girişimlerini üstlenmek ve sürekli değişen teknoloji ortamında yeniliği yönlendirmek için daha donanımlı olacak.