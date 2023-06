A Broadcom, uma empresa líder mundial em tecnologia, anunciou recentemente a aquisição da ConnectALL, um fornecedor de plataformas de gestão de fluxo de valor (VSM). Os termos do negócio não foram divulgados. Esta aquisição estratégica tem como objectivo melhorar o portfólio ValueOps VSM da Broadcom, acrescentando capacidades de integração para reforçar ainda mais a sua posição como fornecedor de soluções de transformação digital.

Num post oficial no blogue, a Broadcom revelou os seus planos para integrar a tecnologia da ConnectALL na sua plataforma ValueOps, que actualmente inclui o Rally, uma solução ágil, e o Clarity, uma ferramenta de gestão de portfólio de projectos. Ao incorporar a ConnectALL, a Broadcom pretende expandir a sua oferta de gestão de fluxo de valor e acelerar as iniciativas de transformação digital para organizações a nível mundial.

Tal como referido no sítio Web da Broadcom, a integração da tecnologia complementar da ValueOps e da ConnectALL permitirá aos clientes ligar e integrar inúmeras ferramentas e plataformas de software de terceiros. Isto irá, em última análise, acelerar os esforços de transformação digital, melhorando significativamente a visibilidade, o alinhamento e a eficiência nas organizações.

Em particular, a crescente popularidade das plataformas de desenvolvimento low-code e no-code, como a AppMaster, também contribuiu para a rápida ascensão dos esforços de transformação digital. Essas soluções permitem que as empresas criem aplicativos da Web, móveis e de back-end sem a necessidade de conhecimento extenso de codificação, promovendo processos de desenvolvimento mais rápidos e econômicos. A aquisição da ConnectALL pela Broadcom pode fortalecer ainda mais os recursos disponíveis para as organizações que embarcam em jornadas de transformação digital.

A aquisição da ConnectALL pela Broadcom acrescenta uma nova dimensão ao seu portefólio VSM e posiciona efectivamente a empresa como um interveniente fundamental no espaço da transformação digital. Com a integração de soluções avançadas como a ConnectALL e plataformas de desenvolvimento sem código e com pouco código, como a AppMaster, as empresas estarão mais bem equipadas para empreender iniciativas de transformação digital bem-sucedidas e impulsionar a inovação no cenário tecnológico em constante mudança.