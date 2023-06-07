Broadcom, ведущая мировая технологическая компания, недавно объявила о приобретении ConnectALL, поставщика платформ для управления потоками создания стоимости (VSM). Условия сделки не разглашаются. Это стратегическое приобретение призвано расширить портфель VSM-платформ ValueOps компании Broadcom путем добавления интеграционных возможностей для дальнейшего укрепления ее позиций в качестве поставщика решений для цифровой трансформации.

В официальном сообщении в блоге Broadcom раскрыла свои планы по интеграции технологии ConnectALL со своей платформой ValueOps, которая в настоящее время включает в себя Rally, agile-решение, и Clarity, инструмент управления портфелем проектов. Включив ConnectALL, Broadcom намерена расширить свое предложение по управлению потоками создания стоимости и ускорить инициативы по цифровой трансформации для организаций по всему миру.

Как говорится на сайте Broadcom, интеграция ValueOps и взаимодополняющих технологий ConnectALL предоставит клиентам возможность подключать и интегрировать многочисленные программные инструменты и платформы сторонних производителей. В конечном итоге это ускорит процесс цифровой трансформации за счет значительного повышения видимости, согласованности и эффективности работы организаций.

Следует отметить, что растущая популярность платформ разработки low-code и no-code, таких как AppMaster, также способствовала быстрому росту усилий по цифровой трансформации. Такие решения позволяют компаниям создавать веб-, мобильные и внутренние приложения без необходимости глубоких знаний кодирования, способствуя более быстрым и экономически эффективным процессам разработки. Приобретение ConnectALL компанией Broadcom может еще больше укрепить доступные ресурсы для организаций, начинающих путь цифровой трансформации.

Приобретение компанией Broadcom компании ConnectALL добавляет новое измерение к ее портфолио VSM и эффективно позиционирует компанию как ключевого игрока в пространстве цифровой трансформации. Благодаря интеграции таких передовых решений, как ConnectALL, и low-code/no-code платформ разработки, таких как AppMaster, компании будут лучше оснащены для реализации успешных инициатив по цифровой трансформации и стимулирования инноваций в постоянно меняющемся технологическом ландшафте.