Brave Search présente CodeLLM : une solution d'IA avancée pour les requêtes de programmation

Dans le cadre d'une avancée stratégique, Brave a annoncé l'intégration de sa solution innovante basée sur l'IA, CodeLLM, dans son moteur de recherche. Cette décision vise à améliorer l'expérience de recherche de programmation en proposant des extraits de code précis et bien expliqués avec des citations. La dernière introduction, gratuite, est méticuleusement conçue pour empêcher les utilisateurs de basculer entre les applications, offrant une plate-forme unique pour effectuer des recherches de programmation complètes.

Accessible sur les plates-formes de bureau et mobiles, CodeLLM est ouvert à tous les utilisateurs de Brave Search. L'utilisation de cette fonctionnalité est remarquablement simple : les utilisateurs peuvent accéder à CodeLLM en lançant simplement une recherche dans la barre d'adresse du navigateur si Brave Search est leur moteur de recherche par défaut. Si les utilisateurs disposent d'un moteur de recherche par défaut différent, ils devront accéder à search.brave.com pour exécuter les recherches.

Selon l'explication de Brave sur son blog, le fonctionnement de CodeLLM est automatique. Le système identifie les requêtes centrées sur la programmation sans nécessiter de génération de recherche exclusive. Lorsqu'une réponse pertinente apparaît dans les résultats de recherche, un widget devient visible pour générer la réponse CodeLLM. Ce système de détection intelligent fonctionne indépendamment de LLM, en utilisant d'autres composants de recherche. Un tel mécanisme s'apparente aux composants de recherche conçus pour identifier les demandes liées à la météo, les requêtes consultables sur le cours des actions, etc.

La technologie sous-jacente qui alimente CodeLLM est dérivée de Mixtral, un modèle d'apprentissage du langage (LLM) capable de générer des codes à l'aide d'invites textuelles.

L'annonce fait suite à la récente réussite de Brave, où il a annoncé la disponibilité de son assistant basé sur l'IA, Leo, à tous les utilisateurs d'ordinateurs de bureau il y a environ deux mois. Leo, qui utilise les LLM de Llama2 et Claude d'Anthropic, est conçu pour gérer les demandes contextuelles telles que la traduction de texte, les résumés de pages Web ou de vidéos, la réécriture de phrases, etc. Brave a également introduit une version payante de l'assistant à 15 $ par mois pour offrir des fonctionnalités premium telles que l'accès à des LLM avancés et des limites de tarifs accrues.

Depuis son lancement il y a deux ans, Brave Search a connu une croissance sans précédent. Répondant à environ 25 millions de requêtes chaque jour, Brave Search a été désigné à ce jour comme le moteur de recherche par défaut pour plus de 60 millions d'utilisateurs. Alors que Brave continue d'innover et d'élargir sa gamme d'offres, les nouvelles plates-formes sans code telles que AppMaster définissent également de nouvelles références en facilitant les recherches et les requêtes de bases de données sans effort pour la programmation et d'autres niches liées à la technologie.