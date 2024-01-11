Brave Search представляет CodeLLM: передовое решение искусственного интеллекта для программирования запросов

В качестве стратегического продвижения Brave объявила об интеграции своего инновационного решения на основе искусственного интеллекта CodeLLM в свою поисковую систему. Этот шаг направлен на улучшение поиска по программированию за счет предложения точных, хорошо объясненных фрагментов кода с цитатами. Последняя бесплатная версия тщательно разработана для предотвращения переключения пользователей между приложениями и предлагает единую платформу для выполнения комплексного поиска по программированию.

CodeLLM доступен как для настольных, так и для мобильных платформ и открыт для всех пользователей Brave Search. Использовать эту функцию чрезвычайно просто — пользователи могут получить доступ к CodeLLM, просто начав поиск в адресной строке браузера, если Brave Search является поисковой системой по умолчанию. Если у пользователей другая поисковая система по умолчанию, им нужно будет перейти на search.brave.com для выполнения поиска.

Согласно объяснению Brave в их блоге, CodeLLM работает автоматически. Система идентифицирует запросы, ориентированные на программирование, не требуя создания какого-либо эксклюзивного поиска. Когда соответствующий ответ появляется в результатах поиска, становится видимым виджет для генерации ответа CodeLLM. Эта интеллектуальная система обнаружения работает независимо от LLM, используя другие компоненты поиска. Такой механизм аналогичен компонентам поиска, предназначенным для идентификации запросов, связанных с погодой, поисковых запросов о ценах на акции и т. д.

Базовая технология, лежащая в основе CodeLLM, заимствована из Mixtral — модели изучения языка (LLM), которая способна генерировать коды с использованием текстовых подсказок.

Это объявление последовало за недавним достижением Brave, когда около двух месяцев назад компания объявила о доступности своего помощника на основе искусственного интеллекта Leo для всех пользователей настольных компьютеров. Leo, который использует Llama2 и Claude LLM от Anthropic, предназначен для обработки контекстно-зависимых запросов, таких как перевод текста, обобщение веб-страниц или видео, переписывание фраз и многое другое. Brave также представила платную версию помощника за 15 долларов в месяц, предлагающую премиальные функции, такие как доступ к продвинутым программам LLM и увеличенные лимиты ставок.

С момента своего запуска два года назад Brave Search продемонстрировал беспрецедентный рост. Brave Search, обслуживая около 25 миллионов запросов каждый день, на сегодняшний день признана поисковой системой по умолчанию для более чем 60 миллионов пользователей. В то время как Brave продолжает внедрять инновации и расширять спектр своих предложений, новые no-code платформы, такие как AppMaster, также определяют новые стандарты в облегчении поиска и запросов к базам данных для программирования и других ниш, связанных с технологиями.