Brave Search CodeLLM'yi Tanıtıyor: Programlama Sorguları için Gelişmiş Yapay Zeka Çözümü

Brave, stratejik bir ilerlemeyle yenilikçi yapay zeka odaklı çözümü CodeLLM'nin arama motoruna entegre edildiğini duyurdu. Bu hamle, alıntılarla birlikte doğru, iyi açıklanmış kod parçacıkları sunarak programlama arama deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Ücretsiz olan en son tanıtım, kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmasını önlemek için titizlikle tasarlanmış olup, kapsamlı programlama aramaları gerçekleştirmek için tek bir platform sunmaktadır.

Hem masaüstü hem de mobil platformlardan erişilebilen CodeLLM, tüm Brave Search kullanıcılarına açıktır. Bu özelliği kullanmak son derece kolaydır; Brave Search varsayılan arama motoru olarak duruyorsa kullanıcılar, tarayıcının adres çubuğunda bir arama başlatarak CodeLLM'ye erişebilirler. Kullanıcıların farklı bir varsayılan arama motoru olması durumunda, aramaları gerçekleştirmek için search.brave.com adresine gitmeleri gerekir.

Brave bloglarındaki açıklamasına göre CodeLLM'nin işleyişi otomatiktir. Sistem, herhangi bir özel arama oluşturmaya gerek kalmadan programlama merkezli sorguları tanımlar. Arama sonuçlarında ilgili bir yanıt göründüğünde, CodeLLM yanıtını oluşturmak için bir widget görünür hale gelir. Bu akıllı tespit sistemi, diğer arama bileşenlerini kullanarak LLM'den bağımsız olarak çalışır. Böyle bir mekanizma, hava durumuyla ilgili sorguları, aranabilir hisse senedi fiyatı sorgularını ve daha fazlasını tanımlamak için tasarlanmış arama bileşenlerine benzer.

CodeLLM'yi destekleyen temel teknoloji, metin istemlerini kullanarak kod üretebilen bir Dil Öğrenme Modeli (LLM) olan Mixtral türetilmiştir.

Duyuru, Brave yapay zeka tabanlı asistanı Leo yaklaşık iki ay önce tüm masaüstü kullanıcılarına sunulduğunu duyurduğu son başarısının hemen ardından geldi. Llama2 ve Anthropic'in Claude LLM'lerini kullanan Leo, metin çevirisi, web sayfası veya video özetlemeleri, ifadelerin yeniden yazılması ve daha fazlası gibi bağlama duyarlı istekleri işlemek için tasarlanmıştır. Brave ayrıca, gelişmiş LLM'lere erişim ve artırılmış oran limitleri gibi premium özellikler sunmak için asistanın aylık 15 ABD doları tutarında ücretli bir sürümünü de tanıttı.

İki yıl önceki lansmanından bu yana, Brave Search benzeri görülmemiş bir büyüme kaydetti. Her gün yaklaşık 25 milyon sorguya hizmet veren Brave Search, bugüne kadar 60 milyondan fazla kullanıcı için varsayılan arama motoru olarak değerlendirildi. Brave yenilik yapmaya ve ürün yelpazesini genişletmeye devam ederken, AppMaster gibi yeni ortaya çıkan kodsuz platformlar , aynı zamanda programlama ve diğer teknolojiyle ilgili nişler için zahmetsiz aramaları ve veritabanı sorgularını kolaylaştırma konusunda yeni ölçütler tanımlıyor.