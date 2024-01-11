Brave Search 推出 CodeLLM：用于编程查询的高级 AI 解决方案

作为一项战略进步，Brave 宣布将其创新的人工智能驱动解决方案 CodeLLM 集成到其搜索引擎中。此举旨在通过提供准确、解释良好的带有引用的代码片段来增强编程搜索体验。最新推出的免费产品经过精心设计，可防止用户在应用程序之间切换，提供单一平台来执行全面的节目搜索。

CodeLLM 可跨桌面和移动平台访问，向所有 Brave Search 用户开放。使用该功能非常简单——如果 Brave Search 作为默认搜索引擎，用户只需在浏览器地址栏中开始搜索即可访问 CodeLLM。如果用户有不同的默认搜索引擎，他们需要导航到 search.brave.com 来执行搜索。

根据Brave在其博客上的解释，CodeLLM 的功能是自动的。该系统识别以编程为中心的查询，而不需要任何排他性搜索生成。当相关答案出现在搜索结果中时，小部件将变为可见以生成 CodeLLM 响应。该智能检测系统独立于法学硕士运行，利用其他搜索组件。这种机制类似于旨在识别与天气相关的查询、可搜索的股票价格查询等的搜索组件。

CodeLLM 的底层技术源自Mixtral一种能够使用文本提示生成代码的语言学习模型 (LLM)。

在此消息发布之前， Brave最近取得了成就，大约两个月前，该公司宣布向所有桌面用户提供基于人工智能的助手Leo 。 Leo利用 Llama2 和 Anthropic 的 Claude LLM，旨在处理上下文相关的请求，例如文本翻译、网页或视频摘要、短语重写等。 Brave 还推出了该助手的付费版本，每月 15 美元，提供高级功能，例如获得高级法学硕士和更高的速率限制。

自两年前推出以来， Brave Search取得了前所未有的增长。 Brave Search 每天服务约 2500 万次查询，迄今为止已被评为超过 6000 万用户的默认搜索引擎。在Brave不断创新和扩大其产品范围的同时， AppMaster 等新兴的无代码平台也正在定义新的基准，以促进编程和其他技术相关领域的轻松搜索和数据库查询。