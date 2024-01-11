Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Brave Search 推出 CodeLLM：用于编程查询的高级 AI 解决方案

Jan 11, 2024
Brave Search 推出 CodeLLM：用于编程查询的高级 AI 解决方案

作为一项战略进步，Brave 宣布将其创新的人工智能驱动解决方案 CodeLLM 集成到其搜索引擎中。此举旨在通过提供准确、解释良好的带有引用的代码片段来增强编程搜索体验。最新推出的免费产品经过精心设计，可防止用户在应用程序之间切换，提供单一平台来执行全面的节目搜索。

CodeLLM 可跨桌面和移动平台访问，向所有 Brave Search 用户开放。使用该功能非常简单——如果 Brave Search 作为默认搜索引擎，用户只需在浏览器地址栏中开始搜索即可访问 CodeLLM。如果用户有不同的默认搜索引擎，他们需要导航到 search.brave.com 来执行搜索。

根据Brave在其博客上的解释，CodeLLM 的功能是自动的。该系统识别以编程为中心的查询，而不需要任何排他性搜索生成。当相关答案出现在搜索结果中时，小部件将变为可见以生成 CodeLLM 响应。该智能检测系统独立于法学硕士运行，利用其他搜索组件。这种机制类似于旨在识别与天气相关的查询、可搜索的股票价格查询等的搜索组件。

CodeLLM 的底层技术源自Mixtral一种能够使用文本提示生成代码的语言学习模型 (LLM)。

在此消息发布之前， Brave最近取得了成就，大约两个月前，该公司宣布向所有桌面用户提供基于人工智能的助手LeoLeo利用 Llama2 和 Anthropic 的 Claude LLM，旨在处理上下文相关的请求，例如文本翻译、网页或视频摘要、短语重写等。 Brave 还推出了该助手的付费版本，每月 15 美元，提供高级功能，例如获得高级法学硕士和更高的速率限制。

自两年前推出以来， Brave Search取得了前所未有的增长。 Brave Search 每天服务约 2500 万次查询，迄今为止已被评为超过 6000 万用户的默认搜索引擎。在Brave不断创新和扩大其产品范围的同时， AppMaster 等新兴的无代码平台也正在定义新的基准，以促进编程和其他技术相关领域的轻松搜索和数据库查询。

相关帖子

新加坡 Locofy 推出 Lightning：革命性的一键设计到代码工具
date Jan 16, 2024
新加坡 Locofy 推出 Lightning：革命性的一键设计到代码工具
总部位于新加坡的前端开发平台 Locofy 推出了其革命性的一键式工具 Lightning。
AI Web App Development
微软推出 Copilot Pro：利用 AI 功能提升 Office 套件
date Jan 16, 2024
微软推出 Copilot Pro：利用 AI 功能提升 Office 套件
Microsoft 最新推出的 Copilot Pro 促进了人工智能集成，在 Office 应用程序中配备了人工智能支持的功能，从而改变了用户体验。
RPA Automation AI
CES 2024首秀：Timekettle X1口译中心，面向各行业的多语言解决方案
date Jan 15, 2024
CES 2024首秀：Timekettle X1口译中心，面向各行业的多语言解决方案
在 CES 2024 上，Timekettle 展示了 X1 Interpreter Hub，这是一款能够同时促进多种语言翻译的开创性设备。
Automation Business Productivity
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实