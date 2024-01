Brave Search presenta CodeLLM: una soluzione AI avanzata per le query di programmazione

Con un passo avanti strategico, Brave ha annunciato l'integrazione della sua innovativa soluzione basata sull'intelligenza artificiale, CodeLLM, nel suo motore di ricerca. La mossa mira a migliorare l'esperienza di ricerca della programmazione offrendo frammenti di codice accurati e ben spiegati con citazioni. L'ultima introduzione, gratuita, è meticolosamente progettata per impedire agli utenti di passare da un'app all'altra, offrendo un'unica piattaforma per eseguire ricerche di programmazione complete.

Accessibile sia su piattaforme desktop che mobili, CodeLLM è aperto a tutti gli utenti di Brave Search. L'utilizzo della funzione è straordinariamente semplice: gli utenti possono accedere a CodeLLM semplicemente avviando una ricerca nella barra degli indirizzi del browser se Brave Search è il motore di ricerca predefinito. Nel caso in cui gli utenti abbiano un motore di ricerca predefinito diverso, dovranno accedere a search.brave.com per eseguire le ricerche.

Secondo la spiegazione di Brave sul loro blog, il funzionamento di CodeLLM è automatico. Il sistema identifica le query incentrate sulla programmazione senza richiedere alcuna generazione di ricerca esclusiva. Quando una risposta pertinente viene visualizzata nei risultati della ricerca, un widget diventa visibile per generare la risposta CodeLLM. Questo sistema di rilevamento intelligente funziona indipendentemente da LLM, utilizzando altri componenti di ricerca. Un meccanismo di questo tipo è simile ai componenti di ricerca progettati per identificare domande relative al meteo, query sui prezzi delle azioni ricercabili e altro ancora.

La tecnologia alla base di CodeLLM deriva da Mixtral, un modello di apprendimento linguistico (LLM) in grado di generare codici utilizzando istruzioni di testo.

L'annuncio è arrivato sulla scia del recente risultato di Brave, che ha annunciato la disponibilità del suo assistente basato sull'intelligenza artificiale, Leo, a tutti gli utenti desktop circa due mesi fa. Leo, che utilizza Llama2 e Claude LLM di Anthropic, è progettato per gestire richieste sensibili al contesto come traduzione di testi, riepiloghi di pagine Web o video, riscritture di frasi e altro ancora. Brave ha anche introdotto una versione a pagamento dell'assistente a $ 15 al mese per offrire funzionalità premium come l'accesso a LLM avanzati e limiti tariffari aumentati.

Dal suo lancio due anni fa, Brave Search ha registrato una crescita senza precedenti. Servendo circa 25 milioni di query ogni giorno, Brave Search è stato giudicato il motore di ricerca predefinito per oltre 60 milioni di utenti fino ad oggi. Mentre Brave continua a innovare ed espandere la propria gamma di offerte, le piattaforme no-code emergenti come AppMaster stanno anche definendo nuovi parametri di riferimento nel facilitare ricerche semplici e query di database per la programmazione e altre nicchie legate alla tecnologia.