يقدم Brave Search برنامج CodeLLM: حل الذكاء الاصطناعي المتقدم لاستعلامات البرمجة

في تقدم استراتيجي، أعلنت شركة Brave عن دمج حلها المبتكر القائم على الذكاء الاصطناعي، CodeLLM، في محرك البحث الخاص بها. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة البحث عن البرمجة من خلال تقديم مقتطفات برمجية دقيقة وموضحة جيدًا مع الاستشهادات. تم تصميم الإصدار الأحدث، المجاني، بدقة شديدة لمنع المستخدمين من التبديل بين التطبيقات، مما يوفر منصة واحدة لإجراء عمليات بحث برمجية شاملة.

يمكن الوصول إلى CodeLLM عبر منصات سطح المكتب والهواتف المحمولة، وهو مفتوح لجميع مستخدمي Brave Search. يعد استخدام هذه الميزة أمرًا سهلاً بشكل ملحوظ - حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى CodeLLM بمجرد بدء البحث في شريط عنوان المتصفح إذا كان Brave Search هو محرك البحث الافتراضي الخاص بهم. في حالة كان لدى المستخدمين محرك بحث افتراضي مختلف، فسيحتاجون إلى الانتقال إلى search.brave.com لتنفيذ عمليات البحث.

وفقًا لشرح Brave على مدونتهم، فإن عمل CodeLLM تلقائي. يحدد النظام الاستعلامات المرتكزة على البرمجة دون الحاجة إلى إنشاء بحث حصري. عندما تظهر إجابة ذات صلة في نتائج البحث، تصبح الأداة مرئية لإنشاء استجابة CodeLLM. يعمل نظام الكشف الذكي هذا بشكل مستقل عن LLM، وذلك باستخدام مكونات البحث الأخرى. تشبه هذه الآلية مكونات البحث المصممة لتحديد الاستفسارات المتعلقة بالطقس، والاستعلامات عن أسعار الأسهم القابلة للبحث، والمزيد.

التكنولوجيا الأساسية التي تدعم CodeLLM مستمدة من Mixtral - وهو نموذج لتعلم اللغة (LLM) قادر على إنشاء رموز باستخدام المطالبات النصية.

جاء هذا الإعلان في أعقاب الإنجاز الأخير الذي حققته Brave حيث أعلنت عن توفر مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي، Leo ، لجميع مستخدمي سطح المكتب منذ حوالي شهرين. تم تصميم Leo ، الذي يستخدم Llama2 وAnthropic's Claude LLMs، للتعامل مع الطلبات الحساسة للسياق مثل ترجمة النصوص وتلخيص صفحات الويب أو مقاطع الفيديو وإعادة كتابة العبارات والمزيد. قدم Brave أيضًا إصدارًا مدفوعًا من المساعد بسعر 15 دولارًا شهريًا لتقديم ميزات متميزة مثل الوصول إلى دورات LLM المتقدمة وزيادة حدود الأسعار.

منذ إطلاقه قبل عامين، شهد Brave Search نموًا غير مسبوق. يقدم Brave Search حوالي 25 مليون استفسار يوميًا، وقد تم اعتباره محرك البحث الافتراضي لأكثر من 60 مليون مستخدم حتى الآن. بينما تواصل Brave ابتكار وتوسيع نطاق عروضها، فإن المنصات الناشئة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster تحدد أيضًا معايير جديدة في تسهيل عمليات البحث السهلة واستعلامات قواعد البيانات للبرمجة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتكنولوجيا.