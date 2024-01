Brave Search apresenta CodeLLM: uma solução avançada de IA para consultas de programação

Em um avanço estratégico, a Brave anunciou a integração de sua solução inovadora baseada em IA, CodeLLM, em seu mecanismo de busca. A mudança visa aprimorar a experiência de pesquisa de programação, oferecendo trechos de código precisos e bem explicados com citações. A introdução mais recente, gratuita, foi meticulosamente projetada para evitar que os usuários alternem entre aplicativos, oferecendo uma plataforma única para realizar pesquisas abrangentes de programação.

Acessível em plataformas desktop e móveis, CodeLLM está aberto a todos os usuários do Brave Search. Usar o recurso é extremamente fácil – os usuários podem acessar o CodeLLM simplesmente iniciando uma pesquisa na barra de endereço do navegador se o Brave Search for seu mecanismo de pesquisa padrão. Caso os usuários tenham um mecanismo de busca padrão diferente, eles precisarão navegar até search.brave.com para executar as buscas.

Conforme explicação da Brave em seu blog, o funcionamento do CodeLLM é automático. O sistema identifica consultas centradas em programação sem exigir qualquer geração de pesquisa exclusiva. Quando uma resposta relevante aparece nos resultados da pesquisa, um widget fica visível para gerar a resposta CodeLLM. Este sistema de detecção inteligente funciona independentemente do LLM, utilizando outros componentes de pesquisa. Esse mecanismo é semelhante aos componentes de pesquisa projetados para identificar consultas relacionadas ao clima, consultas pesquisáveis ​​sobre preços de ações e muito mais.

A tecnologia subjacente que alimenta o CodeLLM é derivada do Mixtral – um modelo de aprendizagem de linguagem (LLM) que é capaz de gerar códigos usando prompts de texto.

O anúncio veio logo após a recente conquista da Brave, onde anunciou a disponibilidade de seu assistente baseado em IA, Leo, para todos os usuários de desktop há cerca de dois meses. Leo, que utiliza Llama2 e Claude LLMs da Anthropic, foi projetado para lidar com solicitações sensíveis ao contexto, como tradução de texto, resumos de páginas da web ou vídeos, reescritas de frases e muito mais. A Brave também lançou uma versão paga do assistente por US$ 15 por mês para oferecer recursos premium, como acesso a LLMs avançados e limites de taxas aumentados.

Desde o seu lançamento, há dois anos, Brave Search teve um crescimento sem precedentes. Atendendo cerca de 25 milhões de consultas por dia, o Brave Search foi considerado o mecanismo de pesquisa padrão para mais de 60 milhões de usuários até o momento. Enquanto Brave continua a inovar e expandir sua gama de ofertas, plataformas emergentes sem código, como o AppMaster, também estão definindo novos padrões de referência para facilitar pesquisas e consultas de banco de dados sem esforço para programação e outros nichos relacionados à tecnologia.