Als strategische vooruitgang kondigde Brave de integratie aan van zijn innovatieve AI-gestuurde oplossing, CodeLLM, in zijn zoekmachine. De stap is gericht op het verbeteren van de programmeerzoekervaring door nauwkeurige, goed uitgelegde codefragmenten met citaten aan te bieden. De nieuwste introductie, gratis, is zorgvuldig ontworpen om te voorkomen dat gebruikers tussen apps wisselen, en biedt één enkel platform voor het uitvoeren van uitgebreide programmeerzoekopdrachten.

CodeLLM is toegankelijk op zowel desktop- als mobiele platforms en staat open voor alle Brave Search-gebruikers. Het gebruik van deze functie is opmerkelijk eenvoudig: gebruikers hebben toegang tot CodeLLM door eenvoudigweg een zoekopdracht in de adresbalk van de browser te starten als Brave Search als standaardzoekmachine staat. Als gebruikers een andere standaardzoekmachine hebben, moeten ze naar search.brave.com navigeren om de zoekopdrachten uit te voeren.

Volgens de uitleg van Brave op hun blog werkt CodeLLM automatisch. Het systeem identificeert op programmering gerichte zoekopdrachten zonder dat er een exclusieve zoekgeneratie nodig is. Wanneer een relevant antwoord in de zoekresultaten verschijnt, wordt een widget zichtbaar om het CodeLLM-antwoord te genereren. Dit intelligente detectiesysteem werkt onafhankelijk van LLM en maakt gebruik van andere zoekcomponenten. Een dergelijk mechanisme lijkt op de zoekcomponenten die zijn ontworpen om weergerelateerde vragen, doorzoekbare aandelenkoersvragen en meer te identificeren.

De onderliggende technologie achter CodeLLM is afgeleid van Mixtral: een Language Learning Model (LLM) dat codes kan genereren met behulp van tekstprompts.

De aankondiging volgde op de recente prestatie van Brave, waarbij het ongeveer twee maanden geleden de beschikbaarheid aankondigde van zijn op AI gebaseerde assistent Leo voor alle desktopgebruikers. Leo, dat gebruik maakt van Llama2 en Claude LLM's van Anthropic, is ontworpen om contextgevoelige verzoeken te verwerken, zoals tekstvertaling, samenvattingen van webpagina's of video's, herschrijving van zinnen en meer. Brave introduceerde ook een betaalde versie van de assistent voor $ 15 per maand om premiumfuncties te bieden, zoals toegang tot geavanceerde LLM's en hogere tarieflimieten.

Sinds de lancering twee jaar geleden heeft Brave Search een ongekende groei doorgemaakt. Brave Search verwerkt elke dag ongeveer 25 miljoen zoekopdrachten en is tot nu toe de standaardzoekmachine voor meer dan 60 miljoen gebruikers. Terwijl Brave blijft innoveren en zijn aanbod blijft uitbreiden, definiëren opkomende no-code-platforms zoals AppMaster ook nieuwe benchmarks voor het faciliteren van moeiteloze zoekopdrachten en databasequery's voor programmeren en andere technologiegerelateerde niches.