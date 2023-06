La dernière version du framework web CSS, JavaScript et HTML largement utilisé, Bootstrap 5.3.0, présente des améliorations significatives avec un accent particulier sur le mode sombre et les modes de couleurs personnalisés. Avec un noyau réécrit, ce cadre d'application mobile vise à faciliter l'intégration de ces fonctionnalités dans les projets des développeurs.

La version stable de Bootstrap 5.3.0 a été annoncée le 30 mai et est disponible sur GetBootstrap.com. L'un des changements importants de cette mise à jour est la prise en charge par défaut de la première classe pour le mode sombre. De plus, les développeurs peuvent désormais utiliser n'importe quel nombre de modes de couleur pour créer des thèmes personnalisés ou des palettes de couleurs plus complexes. Le nouveau mixin Sass color-mode() génère des styles en mode sombre, ce qui permet de créer des styles spécifiques à chaque mode de couleur.

Une feuille de style dédiée _variables-dark.scss contient des variables Sass spécifiques au mode sombre. En outre, Bootstrap 5.3.0 apporte diverses autres améliorations :

Une palette de couleurs remaniée comprend de nouvelles variables Sass, des variables CSS et des utilitaires pour définir la couleur, la couleur d'arrière-plan et la couleur de la bordure.

Les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan sont complétées par des couleurs secondaires, tertiaires et d'accentuation. Les couleurs du thème ont également été étendues pour inclure des nuances d'arrière-plan subtiles.

Les améliorations apportées au style des liens comprennent de nouvelles aides et de nouveaux utilitaires pour des conceptions plus sophistiquées.

Les navigateurs bénéficient de meilleurs styles :focus_visible , s'alignant plus étroitement sur les styles personnalisés de mise en évidence des boutons.

, s'alignant plus étroitement sur les styles personnalisés de mise en évidence des boutons. Les utilitaires de largeur de bordure basés sur des variables CSS ont été ramenés à la définition directe de leurs propriétés, comme c'était le cas avant la version 5.2.0. Cela résout les problèmes d'héritage entre les éléments imbriqués, y compris les tableaux.

À l'avenir, Bootstrap 5.4.0 a l'intention d'améliorer son API d'utilitaires et son code connexe. Pour résoudre les problèmes à venir, des correctifs pour la version 5.3.x devraient être déployés dans les semaines à venir. Toutes ces améliorations renforcent la capacité des entreprises à créer des applications web et mobiles transparentes à l'aide de solutions sans code/low-code telles que la plateforme AppMaster, qui offre une suite complète d'outils pour le développement d'applications.