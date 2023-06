Die neueste Version des weit verbreiteten CSS-, JavaScript- und HTML-Webframeworks, Bootstrap 5.3.0, bietet bedeutende Verbesserungen mit einem starken Fokus auf den Dark Mode und benutzerdefinierte Farbmodi. Mit einem neu geschriebenen Kern zielt dieses Mobile-First-Anwendungsframework darauf ab, es Entwicklern zu erleichtern, diese Funktionen in ihre Projekte einzubinden.

Die stabile Version von Bootstrap 5.3.0 wurde am 30. Mai angekündigt und kann über GetBootstrap.com bezogen werden. Eine wichtige Änderung in diesem Update ist die standardmäßige, erstklassige Unterstützung für den Dark Mode. Darüber hinaus können Entwickler nun eine beliebige Anzahl von Farbmodi verwenden, um benutzerdefinierte Themen oder komplexere Farbpaletten zu erstellen. Das neue Sass-Mixin color-mode() generiert Stile für den dunklen Modus und ermöglicht so farbmodusspezifische Stile.

Ein dediziertes _variables-dark.scss Stylesheet nimmt dark-mode-spezifische Sass-Variablen auf. Darüber hinaus bringt Bootstrap 5.3.0 verschiedene andere Verbesserungen:

Eine überarbeitete Farbpalette bietet neue Sass-Variablen, CSS-Variablen und Hilfsprogramme für die Einstellung von Farbe, Hintergrundfarbe und Rahmenfarbe.

Vorder- und Hintergrundfarben werden durch Sekundär-, Tertiär- und Betonungsfarben ergänzt. Die Themenfarben wurden auch um subtile Hintergrundschattierungen erweitert.

Zu den Verbesserungen beim Link-Styling gehören neue Link-Helfer und Dienstprogramme für anspruchsvollere Designs.

Navs profitieren von besseren :focus_visible-Styles , die sich besser an benutzerdefinierte Button-Focus-Styles anlehnen.

, die sich besser an benutzerdefinierte Button-Focus-Styles anlehnen. Die auf CSS-Variablen basierenden Hilfsmittel für die Randbreite wurden zurückgesetzt, um ihre Eigenschaften direkt zu setzen, wie es vor Version 5.2.0 der Fall war. Dies behebt Vererbungsprobleme bei verschachtelten Elementen, einschließlich Tabellen.

Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigt Bootstrap 5.4.0, seine API für Dienstprogramme und den zugehörigen Code zu verbessern. Zur Behebung anstehender Probleme sollen in den kommenden Wochen Patch-Releases für 5.3.x veröffentlicht werden. All diese Verbesserungen erweitern die Möglichkeiten von Unternehmen, nahtlose Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, indem sie no-code/low-code Lösungen wie die AppMaster-Plattform nutzen, die eine umfassende Suite von Tools für die App-Entwicklung bietet.