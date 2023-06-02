يتميز الإصدار الأحدث من إطار عمل الويب لـ CSS و JavaScript و HTML ، Bootstrap 5.3.0 ، المستخدم على نطاق واسع ، بتحسينات كبيرة مع التركيز الشديد على الوضع الداكن وأوضاع الألوان المخصصة. مع نواة معاد كتابتها ، يهدف إطار عمل تطبيق الهاتف المحمول هذا إلى تسهيل قيام المطورين بدمج هذه الميزات في مشاريعهم.

تم الإعلان عن الإصدار المستقر من Bootstrap 5.3.0 في 30 مايو ويمكن الوصول إليه من GetBootstrap.com. تغيير كبير في هذا التحديث هو التقيد افتراضيًا دعم من الدرجة الأولى للوضع المظلم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمطورين الآن استخدام أي عدد من أوضاع الألوان لإنشاء سمات مخصصة أو لوحات ألوان أكثر تعقيدًا. يولد color-mode() Sass mixin أنماط الوضع الداكن ، مما يسمح بأنماط خاصة بأوضاع الألوان.

تستوعب ورقة أنماط _variables-dark.scss المخصصة متغيرات Sass الخاصة بالوضع المظلم. علاوة على ذلك ، يوفر Bootstrap 5.3.0 العديد من التحسينات الأخرى:

تتميز لوحة الألوان التي تم إصلاحها بمتغيرات Sass الجديدة ومتغيرات CSS والأدوات المساعدة لتعيين اللون ولون الخلفية ولون الحدود.

يتم زيادة ألوان المقدمة والخلفية بألوان ثانوية وثلاثية وتأكيدية. تم أيضًا تمديد ألوان السمات لتشمل ظلال خلفية دقيقة.

تتضمن تحسينات تصميم الارتباط أدوات مساعدة وأدوات مساعدة جديدة للارتباط من أجل تصميمات أكثر تعقيدًا.

تستفيد التنقلات من الأفضل :focus_visible ، والمحاذاة بشكل وثيق مع أنماط تركيز الزر المخصصة.

، والمحاذاة بشكل وثيق مع أنماط تركيز الزر المخصصة. تم إرجاع أدوات عرض الحدود المستندة إلى متغيرات CSS لتعيين خصائصها مباشرةً ، كما كانت قبل الإصدار 5.2.0. يعمل هذا على حل مشكلات التوريث عبر العناصر المتداخلة ، بما في ذلك الجداول.

بالنظر إلى المستقبل ، يعتزم Bootstrap 5.4.0 تحسين واجهة برمجة تطبيقات الأدوات المساعدة والتعليمات البرمجية ذات الصلة. لمعالجة المشكلات القادمة ، من المقرر طرح إصدارات التصحيح 5.3.x في الأسابيع القادمة. تعمل كل هذه التحسينات على تضخيم قدرة الشركات على إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال سلسة باستخدام حلول بدون رمز / low-code مثل منصة AppMaster ، والتي توفر مجموعة شاملة من الأدوات لتطوير التطبيقات.