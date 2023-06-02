Последняя версия широко используемой веб-основы CSS, JavaScript и HTML Bootstrap 5.3.0 может похвастаться значительными усовершенствованиями с акцентом на темный режим и пользовательские цветовые режимы. Благодаря переработанному ядру, этот фреймворк для приложений, ориентированных на мобильные устройства, призван облегчить разработчикам внедрение этих функций в свои проекты.

Стабильный релиз Bootstrap 5.3.0 был анонсирован 30 мая и доступен на сайте GetBootstrap.com. Существенным изменением в этом обновлении является поддержка темного режима по умолчанию. Кроме того, теперь разработчики могут использовать любое количество цветовых режимов для создания пользовательских тем или более сложных цветовых палитр. Новый миксин color-mode() Sass генерирует стили для темного режима, позволяя создавать стили, специфичные для данного режима.

Специальная таблица стилей _variables-dark.scss содержит переменные Sass, специфичные для темного режима. Кроме того, Bootstrap 5.3.0 привносит ряд других улучшений:

Переработанная палитра цветов включает новые переменные Sass, переменные CSS и утилиты для установки цвета, цвета фона и цвета границ.

Цвета переднего плана и фона дополнены вторичными, третичными и акцентными цветами. Цвета темы также были расширены и включают тонкие фоновые оттенки.

Улучшения стиля ссылок включают новые помощники ссылок и утилиты для более сложного дизайна.

Для навигаторов улучшены стили :focus_visible , которые более точно соответствуют пользовательским стилям фокусировки кнопок.

, которые более точно соответствуют пользовательским стилям фокусировки кнопок. Утилиты для определения ширины границ, основанные на переменных CSS, были возвращены к непосредственной установке их свойств, как это было до версии 5.2.0. Это решает проблемы наследования во вложенных элементах, включая таблицы.

В будущем Bootstrap 5.4.0 намерен усовершенствовать API утилит и связанный с ним код. Для решения предстоящих проблем в ближайшие недели будут выпущены исправления для версии 5.3.x. Все эти усовершенствования расширяют возможности предприятий по созданию бесшовных веб- и мобильных приложений с помощью решений без кода/low-code, таких как платформа AppMaster, которая предлагает полный набор инструментов для разработки приложений.