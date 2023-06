A versão mais recente da estrutura web de CSS, JavaScript e HTML amplamente utilizada, Bootstrap 5.3.0, apresenta melhorias significativas com um grande enfoque no modo escuro e nos modos de cor personalizados. Com um núcleo reescrito, esta estrutura de aplicações mobile-first visa facilitar aos programadores a incorporação destas funcionalidades nos seus projectos.

A versão estável do Bootstrap 5.3.0 foi anunciada a 30 de Maio e pode ser acedida em GetBootstrap.com. Uma mudança significativa nesta actualização é a opção de suporte de primeira classe para o modo escuro. Além disso, os desenvolvedores podem agora usar qualquer número de modos de cor para construir temas personalizados ou paletas de cores mais complexas. O novo mixin Sass color-mode() gera estilos de modo escuro, permitindo estilos específicos para cada modo de cor.

Uma folha de estilo dedicada _variables-dark.scss acomoda variáveis Sass específicas do modo escuro. Além disso, o Bootstrap 5.3.0 traz várias outras melhorias:

Uma paleta de cores revisada apresenta novas variáveis Sass, variáveis CSS e utilitários para definir cor, cor de fundo e cor de borda.

As cores de primeiro plano e de fundo são aumentadas com cores secundárias, terciárias e de ênfase. As cores do tema também foram alargadas para incluir tons de fundo subtis.

As melhorias no estilo dos links incluem novos auxiliares de links e utilitários para designs mais sofisticados.

As navegações beneficiam de melhores estilos :focus_visible , alinhando-se melhor com os estilos de foco de botões personalizados.

, alinhando-se melhor com os estilos de foco de botões personalizados. Os utilitários de largura de margem baseados em variáveis CSS foram revertidos para definir as suas propriedades directamente, tal como acontecia antes da versão 5.2.0. Isso resolve problemas de herança entre elementos aninhados, incluindo tabelas.

Olhando para o futuro, o Bootstrap 5.4.0 pretende melhorar a sua API de utilitários e o código relacionado. Para resolver problemas futuros, os lançamentos de patches para a versão 5.3.x estão programados para serem lançados nas próximas semanas. Todas estas melhorias ampliam a capacidade das empresas de criar aplicações web e móveis perfeitas utilizando soluções sem código/low-code como a plataforma AppMaster, que oferece um conjunto abrangente de ferramentas para o desenvolvimento de aplicações.