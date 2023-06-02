广泛使用的CSS、JavaScript和HTML网络框架的最新版本Bootstrap 5.3.0拥有重大改进，热衷于黑暗模式和自定义颜色模式。通过重写核心，这个移动优先的应用框架旨在使开发者更容易在他们的项目中加入这些功能。

Bootstrap 5.3.0的稳定版于5月30日公布，可以从GetBootstrap.com获取。这次更新的一个重要变化是默认选择加入对黑暗模式的一流支持。此外，开发者现在可以使用任何数量的颜色模式来构建自定义主题或更复杂的调色板。新的 color-mode() Sass mixin生成了暗色模式的样式，允许使用特定颜色模式的样式。

一个专门的_variables-dark.scss样式表可以容纳特定于暗色模式的Sass变量。此外，Bootstrap 5.3.0还带来了其他各种改进：

大修后的调色板具有新的Sass变量、CSS变量，以及用于设置颜色、背景色和边框色的工具。

前景和背景颜色被增加了二级、三级和强调色。主题色也得到了扩展，包括微妙的背景色调。

链接样式的改进包括新的链接助手和实用程序，用于更复杂的设计。

导航受益于更好的 :focus_visible 样式，与自定义按钮焦点样式更紧密地结合。

样式，与自定义按钮焦点样式更紧密地结合。 基于CSS变量的边框宽度工具已经回滚到直接设置它们的属性，就像5.2.0版本之前那样。这解决了跨嵌套元素的继承问题，包括表格。

展望未来，Bootstrap 5.4.0打算加强其实用程序接口和相关代码。为了解决即将出现的问题，5.3.x的补丁版本将在未来几周推出。所有这些改进都放大了企业使用无代码/low-code 解决方案创建无缝网络和移动应用程序的能力，如AppMaster平台，它提供了一套全面的应用程序开发工具。