Yaygın olarak kullanılan CSS, JavaScript ve HTML web çerçevesinin en son sürümü olan Bootstrap 5.3.0 , koyu mod ve özel renk modlarına keskin bir şekilde odaklanarak önemli geliştirmelere sahiptir. Yeniden yazılmış bir çekirdeğe sahip bu mobil öncelikli uygulama çerçevesi, geliştiricilerin bu özellikleri projelerine dahil etmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bootstrap 5.3.0'ın kararlı sürümü 30 Mayıs'ta duyuruldu ve bu sürüme GetBootstrap.com adresinden erişilebilir. Bu güncellemedeki önemli bir değişiklik , varsayılan olarak karanlık mod için birinci sınıf desteğin etkinleştirilmesidir . Ek olarak, geliştiriciler artık özel temalar veya daha karmaşık renk paletleri oluşturmak için herhangi bir sayıda renk modunu kullanabilir. Yeni color-mode() Sass karışımı, karanlık mod stilleri oluşturarak renk moduna özel stillere izin verir.

Özel bir _variables-dark.scss stil sayfası, karanlık moda özgü Sass değişkenlerini barındırır. Ayrıca, Bootstrap 5.3.0 çeşitli başka iyileştirmeler de getiriyor:

Yenilenmiş bir renk paleti, yeni Sass değişkenlerini, CSS değişkenlerini ve renk, arka plan rengi ve kenarlık rengini ayarlamak için yardımcı programları içerir.

Ön plan ve arka plan renkleri, ikincil, üçüncül ve vurgu renkleri ile zenginleştirilir. Tema renkleri de ince arka plan gölgelerini içerecek şekilde genişletildi.

Bağlantı stili iyileştirmeleri, daha karmaşık tasarımlar için yeni bağlantı yardımcılarını ve yardımcı programları içerir.

Gezinmeler, özel düğme odak stilleriyle daha yakından hizalanan daha iyi :focus_visible stillerinden yararlanır.

stillerinden yararlanır. CSS değişkenlerine dayalı kenarlık genişliği yardımcı programları, 5.2.0 sürümünden önce olduğu gibi, özelliklerini doğrudan ayarlamak için geri alındı. Bu, tablolar da dahil olmak üzere iç içe geçmiş öğelerdeki kalıtım sorunlarını çözer.

Önyükleme 5.4.0 ileriye dönük olarak yardımcı program API'sini ve ilgili kodunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yaklaşan sorunları çözmek için, 5.3.x için yama sürümleri önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak. Tüm bu iyileştirmeler, işletmelerin uygulama geliştirme için kapsamlı bir araç paketi sunan AppMaster platformu gibi kodsuz/ low-code çözümler kullanarak sorunsuz web ve mobil uygulamalar oluşturma becerisini artırıyor.