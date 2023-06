L'ultima versione del framework web CSS, JavaScript e HTML, Bootstrap 5.3.0, vanta miglioramenti significativi con un'attenzione particolare alla modalità scura e alle modalità di colore personalizzate. Con un nucleo riscritto, questo framework per applicazioni mobile-first mira a rendere più facile per gli sviluppatori incorporare queste caratteristiche nei loro progetti.

La versione stabile di Bootstrap 5.3.0 è stata annunciata il 30 maggio ed è accessibile da GetBootstrap.com. Un cambiamento significativo di questo aggiornamento è il supporto di default per la modalità scura. Inoltre, gli sviluppatori possono ora utilizzare un numero qualsiasi di modalità di colore per costruire temi personalizzati o palette di colori più complesse. Il nuovo mixin Sass color-mode() genera stili in modalità scura, consentendo di creare stili specifici per la modalità di colore.

Un foglio di stile dedicato _variables-dark.scss accoglie le variabili Sass specifiche per la modalità scura. Inoltre, Bootstrap 5.3.0 apporta diversi altri miglioramenti:

Una palette di colori rinnovata presenta nuove variabili Sass, variabili CSS e utilità per l'impostazione di colore, colore di sfondo e colore dei bordi.

I colori di primo piano e di sfondo sono aumentati con colori secondari, terziari e di enfasi. I colori del tema sono stati estesi anche alle sfumature di sfondo.

I miglioramenti allo stile dei link includono nuovi helper e utilità per design più sofisticati.

Le navicelle beneficiano di stili :focus_visible migliori, che si allineano maggiormente con gli stili di messa a fuoco dei pulsanti personalizzati.

migliori, che si allineano maggiormente con gli stili di messa a fuoco dei pulsanti personalizzati. Le utilità per la larghezza dei bordi basate su variabili CSS sono state riportate all'impostazione diretta delle loro proprietà, come avveniva prima della versione 5.2.0. Questo risolve i problemi di ereditarietà tra gli elementi annidati, comprese le tabelle.

In prospettiva, Bootstrap 5.4.0 intende migliorare l'API delle utilità e il codice correlato. Per risolvere i problemi futuri, nelle prossime settimane verranno rilasciate delle patch per la versione 5.3.x. Tutti questi miglioramenti amplificano la capacità delle aziende di creare applicazioni web e mobili senza soluzione di continuità utilizzando soluzioni no-code/low-code come la piattaforma AppMaster, che offre una suite completa di strumenti per lo sviluppo di applicazioni.