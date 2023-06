De nieuwste versie van het veelgebruikte CSS, JavaScript en HTML web framework, Bootstrap 5.3.0, bevat belangrijke verbeteringen met een sterke focus op de donkere modus en aangepaste kleurmodi. Met een herschreven kern wil dit mobile-first applicatie framework het voor ontwikkelaars gemakkelijker maken om deze functies in hun projecten op te nemen.

De stabiele release van Bootstrap 5.3.0 werd aangekondigd op 30 mei en is toegankelijk via GetBootstrap.com. Een belangrijke verandering in deze update is de opt-in standaard eersteklas ondersteuning voor de donkere modus. Daarnaast kunnen ontwikkelaars nu een willekeurig aantal kleurmodi gebruiken om aangepaste thema's of complexere kleurenpaletten te bouwen. De nieuwe color-mode() Sass mixin genereert donkere modus stijlen, waardoor kleurmodus-specifieke stijlen mogelijk zijn.

Een speciaal _variables-dark.scss stylesheet herbergt dark-mode-specifieke Sass-variabelen. Verder brengt Bootstrap 5.3.0 diverse andere verbeteringen:

Een gereviseerd kleurenpalet bevat nieuwe Sass-variabelen, CSS-variabelen en hulpprogramma's voor het instellen van kleur, achtergrondkleur en randkleur.

Voorgrond- en achtergrondkleuren zijn uitgebreid met secundaire, tertiaire en accentkleuren. Themakleuren zijn ook uitgebreid met subtiele achtergrondtinten.

Verbeteringen aan de linkstyling omvatten nieuwe linkhelpers en hulpprogramma's voor meer verfijnde ontwerpen.

Navs profiteren van betere :focus_visible-stijlen , die beter zijn afgestemd op aangepaste focusstijlen voor knoppen.

, die beter zijn afgestemd op aangepaste focusstijlen voor knoppen. Hulpprogramma's voor randbreedte op basis van CSS-variabelen zijn teruggedraaid naar directe instelling van hun eigenschappen, zoals het geval was vóór versie 5.2.0. Dit lost overervingsproblemen op bij geneste elementen, waaronder tabellen.

In de toekomst wil Bootstrap 5.4.0 de hulpprogramma's API en gerelateerde code verbeteren. In de komende weken zullen er patch-releases voor 5.3.x worden uitgebracht om problemen aan te pakken. Al deze verbeteringen versterken het vermogen van bedrijven om naadloze web- en mobiele applicaties te creëren met behulp van no-code/low-code oplossingen zoals het AppMaster-platform, dat een uitgebreide suite van tools voor app-ontwikkeling biedt.