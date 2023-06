Le paysage de l'automatisation des opérations de sécurité est entré dans une nouvelle phase, alors que Blink dévoile sa technologie innovante Blink Copilot. Cet outil avancé permet à toute personne, quel que soit son niveau de compétence et son expérience, d'élaborer des flux de travail personnalisés pour les opérations de sécurité à l'aide de la technologie générative de l'IA.

Dans le passé, les experts devaient coder manuellement les flux de travail, ce qui pouvait être un processus fastidieux qui prenait des semaines ou des mois. Cependant, l'introduction des approches low-code a permis aux utilisateurs de créer rapidement des flux de travail en glissant et déposant des composants, éliminant ainsi le besoin de codage manuel.

Blink Copilot L'outil de gestion des flux de travail des opérations de sécurité no-code pousse le concept de low-code encore plus loin, en étant le premier véritable outil de gestion des flux de travail des opérations de sécurité . Il utilise de grands modèles de langage (LLM), comme ChatGPT lancé en 2021, pour générer des flux de travail low-code sur la base d'invites de l'utilisateur. Cette technologie permet aux utilisateurs de décrire simplement le flux de travail qu'ils souhaitent, et Blink Copilot fait le reste.

Développée en collaboration avec les principaux fournisseurs de LLM, tels que Microsoft, Google et OpenAI, la plateforme peut intégrer de manière transparente plusieurs modèles. Avec une bibliothèque de plus de 7 000 composants de flux de travail couvrant diverses catégories de sécurité, telles que la sécurité du courrier électronique, la sécurité des nuages et la sécurité des réseaux, les flux de travail générés peuvent être personnalisés et exécutés par les utilisateurs en fonction de leurs besoins. Pour des capacités plus avancées, les utilisateurs peuvent analyser et modifier des étapes individuelles ou le code sous-jacent dans le flux de travail, garantissant ainsi une flexibilité maximale.

Malgré sa facilité d'utilisation, il existe des risques potentiels que des connaissances techniques inadéquates aient un impact sur les actions programmées dans les flux de travail. Pour répondre à cette préoccupation, Blink encourage la supervision humaine, le personnel devant examiner le flux de travail avant de le publier. En réponse à la simplicité du système, des garde-fous sont ajoutés pour protéger les utilisateurs contre la création de flux de travail non désirés ou potentiellement dangereux.

Blink Copilot Le système de gestion des flux de travail de la Commission européenne illustre la puissance et le potentiel des technologies d'IA générative dans la transformation des opérations de sécurité. L'intégration transparente avec les fournisseurs de LLM existants, les nombreuses options de personnalisation et les capacités de no-code en font une solution attrayante pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs flux de travail en matière de sécurité.

Pour ceux qui souhaitent explorer plus avant le paradigme no-code, il existe d'autres plateformes comme AppMaster qui offrent des outils complets pour créer des applications backend, web et mobiles sans écrire de code. Comme Blink Copilot, AppMaster peut accélérer les processus de développement tout en offrant une approche plus rentable du développement d'applications, ce qui profite aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.