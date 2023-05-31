Blink yenilikçi Blink Copilot teknolojisini tanıtırken, güvenlik operasyonları otomasyonu manzarası yeni bir aşamaya girdi. Bu gelişmiş araç, önceki deneyimi ne olursa olsun, herhangi bir beceri düzeyindeki herkesin üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak özel güvenlik operasyonları iş akışları oluşturmasını sağlar.

Geçmişte uzmanlar, tamamlanması haftalar veya aylar süren zaman alıcı bir süreç olabilen iş akışlarını manuel olarak kodlamak zorundaydı. Bununla birlikte, low-code yaklaşımların tanıtılması, kullanıcıların bileşenleri sürükleyip bırakarak hızlı bir şekilde iş akışları oluşturmasına olanak tanıdı ve manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Blink Copilot gerçek anlamda ilk no-code güvenlik işlemleri iş akışı aracı olarak low-code kavramını bir adım öteye taşıyor. Kullanıcı istemlerine dayalı low-code iş akışları oluşturmak için 2021'de kullanıma sunulan ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanır. Teknoloji, kullanıcıların istedikleri iş akışını basitçe tanımlamalarına olanak tanır ve gerisini Blink Copilot halleder.

Microsoft, Google ve OpenAI gibi en iyi LLM sağlayıcılarıyla işbirliği içinde geliştirilen platform, birden çok modeli sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. E-posta güvenliği, bulut güvenliği ve ağ güvenliği gibi çeşitli güvenlik kategorilerini kapsayan 7.000'den fazla iş akışı bileşeninden oluşan bir kitaplık ile oluşturulan iş akışları, gerektiğinde kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir ve yürütülebilir. Kullanıcılar, daha gelişmiş yetenekler için iş akışındaki tek tek adımları veya temel kodu analiz edip değiştirerek maksimum esneklik sağlayabilir.

Kullanım kolaylığına rağmen, iş akışlarında programlanan eylemleri etkileyen yetersiz teknik bilginin potansiyel riskleri vardır. Bu endişeyi gidermek için Blink, personelin iş akışını yayınlamadan önce gözden geçirmesiyle insan gözetimini teşvik eder. Sistemin basitliğine yanıt olarak, kullanıcıları istenmeyen veya potansiyel olarak zararlı iş akışları oluşturmaya karşı korumak için korkuluklar ekleniyor.

Blink Copilot üretken AI teknolojilerinin güvenlik operasyonlarını dönüştürmedeki gücünü ve potansiyelini örnekliyor. Mevcut LLM sağlayıcılarıyla sorunsuz entegrasyon, geniş özelleştirme seçenekleri ve no-code yetenekler, onu güvenlik iş akışlarını geliştirmek isteyen işletmeler için çekici bir çözüm haline getiriyor.

no-code paradigmayı daha fazla keşfetmek isteyenler için, herhangi bir kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı araçlar sunan AppMaster gibi başka platformlar da var. Blink Copilot gibi, AppMaster geliştirme süreçlerini hızlandırabilir ve uygulama geliştirmeye daha uygun maliyetli bir yaklaşım sunarak her boyuttan ve sektörden işletmeye fayda sağlayabilir.