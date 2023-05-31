随着Blink 公布其创新的Blink Copilot 技术，安全操作自动化的格局已进入一个新阶段。这个先进的工具使任何技能水平的人，无论以前是否有经验，都可以使用生成性人工智能技术构建定制的安全操作工作流程。

在过去，专家们必须手动编码工作流程，这可能是一个耗时的过程，需要几周或几个月才能完成。然而，low-code 方法的引入使用户能够通过拖放组件快速创建工作流程，消除了手工编码的需要。

Blink Copilot low-code 的概念更进一步，是第一个真正的 安全操作工作流程工具。它采用大型语言模型（LLM），如2021年推出的ChatGPT，根据用户的提示生成 工作流程。该技术允许用户简单地描述他们想要的工作流程，其余的由 。no-code low-code Blink Copilot

该平台与微软、谷歌和OpenAI等顶级LLM供应商合作开发，可以无缝整合多种模型。凭借一个包含7000多个工作流程组件的库，横跨各种安全类别，如电子邮件安全、云安全和网络安全，生成的工作流程可由用户根据需要定制和执行。对于更高级的功能，用户可以分析和修改工作流程中的个别步骤或底层代码，确保最大的灵活性。

尽管它易于使用，但也有潜在的风险，即技术知识不足会影响工作流程中编程的行动。为了解决这个问题，Blink ，鼓励人工监督，在发布工作流程之前由人员审查。为了应对系统的简单性，正在添加护栏，以保护用户不创建不需要的或潜在有害的工作流程。

Blink Copilot 洛克菲勒公司的 "安全 "项目体现了生成性人工智能技术在改变安全操作方面的力量和潜力。与现有LLM供应商的无缝集成、充足的定制选项和 ，使其成为对希望加强安全工作流程的企业有吸引力的解决方案。no-code

对于那些有兴趣进一步探索no-code 范式的人来说，还有其他平台，如AppMaster，提供全面的工具来创建后端、网络和移动应用程序，而无需编写任何代码。像Blink Copilot ，AppMaster ，可以加速开发过程，同时提供一个更具成本效益的应用程序开发方法，使各种规模和行业的企业受益。