Die Landschaft der Automatisierung von Sicherheitsabläufen ist in eine neue Phase eingetreten, als Blink seine innovative Blink Copilot Technologie vorstellte. Dieses fortschrittliche Tool ermöglicht es jedem, unabhängig von seinen Vorkenntnissen, benutzerdefinierte Workflows für Sicherheitsabläufe mithilfe generativer KI-Technologie zu erstellen.

In der Vergangenheit mussten Experten die Arbeitsabläufe manuell kodieren, was ein zeitaufwändiger Prozess sein konnte, der Wochen oder Monate in Anspruch nahm. Die Einführung von low-code ermöglicht es den Benutzern jedoch, Workflows durch Ziehen und Ablegen von Komponenten schnell zu erstellen, so dass eine manuelle Codierung nicht mehr erforderlich ist.

Blink Copilot geht das Konzept von low-code noch einen Schritt weiter und ist das erste echte Workflow-Tool für Sicherheitsoperationen no-code. Es verwendet große Sprachmodelle (LLMs), wie das 2021 eingeführte ChatGPT, um low-code Workflows auf der Grundlage von Benutzeraufforderungen zu erstellen. Die Technologie ermöglicht es den Benutzern, ihren gewünschten Arbeitsablauf einfach zu beschreiben, und Blink Copilot erledigt den Rest.

Die Plattform wurde in Zusammenarbeit mit führenden LLM-Anbietern wie Microsoft, Google und OpenAI entwickelt und kann mehrere Modelle nahtlos integrieren. Mit einer Bibliothek von über 7.000 Workflow-Komponenten, die verschiedene Sicherheitskategorien wie E-Mail-Sicherheit, Cloud-Sicherheit und Netzwerksicherheit abdecken, können die generierten Workflows von den Benutzern nach Bedarf angepasst und ausgeführt werden. Für fortgeschrittene Funktionen können die Benutzer einzelne Schritte oder den zugrunde liegenden Code innerhalb des Workflows analysieren und ändern und so ein Maximum an Flexibilität gewährleisten.

Trotz der Benutzerfreundlichkeit besteht das Risiko, dass sich unzureichende technische Kenntnisse auf die in den Workflows programmierten Aktionen auswirken. Um diesem Problem entgegenzuwirken, fördert Blink die menschliche Aufsicht, wobei das Personal den Workflow vor der Veröffentlichung überprüft. Als Reaktion auf die Einfachheit des Systems werden Leitplanken hinzugefügt, um Benutzer vor der Erstellung unerwünschter oder potenziell schädlicher Arbeitsabläufe zu schützen.

Blink Copilot ist ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit und das Potenzial von generativen KI-Technologien bei der Umgestaltung von Sicherheitsabläufen. Die nahtlose Integration mit bestehenden LLM-Anbietern, die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und die Funktionen von no-code machen es zu einer attraktiven Lösung für Unternehmen, die ihre Sicherheitsabläufe verbessern wollen.

Für diejenigen, die das no-code -Paradigma weiter erforschen möchten, gibt es andere Plattformen wie AppMaster, die umfassende Tools zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen anbieten, ohne dass dafür Code geschrieben werden muss. Wie Blink Copilot kann auch AppMaster die Entwicklungsprozesse beschleunigen und gleichzeitig einen kostengünstigeren Ansatz für die Anwendungsentwicklung bieten, wovon Unternehmen aller Größen und Branchen profitieren.