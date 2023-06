O panorama da automatização das operações de segurança entrou numa nova fase, uma vez que Blink revela a sua inovadora tecnologia Blink Copilot. Esta ferramenta avançada permite que qualquer pessoa com qualquer nível de competências, independentemente da sua experiência anterior, construa fluxos de trabalho de operações de segurança personalizados utilizando tecnologia de IA generativa.

No passado, os especialistas tinham de codificar manualmente os fluxos de trabalho, o que podia ser um processo moroso que demorava semanas ou meses a concluir. No entanto, a introdução das abordagens low-code permitiu aos utilizadores criar rapidamente fluxos de trabalho arrastando e largando componentes, eliminando a necessidade de codificação manual.

Blink Copilot leva o conceito de low-code um passo mais além, sendo a primeira ferramenta de fluxo de trabalho de operações de segurança verdadeiramente no-code. Utiliza grandes modelos de linguagem (LLM), como o ChatGPT lançado em 2021, para gerar fluxos de trabalho low-code com base em pedidos do utilizador. A tecnologia permite que os utilizadores descrevam simplesmente o fluxo de trabalho pretendido e o Blink Copilot faz o resto.

Desenvolvida em colaboração com os principais fornecedores de LLM, como a Microsoft, a Google e a OpenAI, a plataforma pode integrar perfeitamente vários modelos. Com uma biblioteca de mais de 7.000 componentes de fluxo de trabalho que abrangem várias categorias de segurança, como segurança de e-mail, segurança na nuvem e segurança de rede, os fluxos de trabalho gerados podem ser personalizados e executados pelos utilizadores conforme necessário. Para capacidades mais avançadas, os utilizadores podem analisar e modificar passos individuais ou código subjacente dentro do fluxo de trabalho, garantindo a máxima flexibilidade.

Apesar da sua facilidade de utilização, existem riscos potenciais de conhecimentos técnicos inadequados que afectam as acções programadas nos fluxos de trabalho. Para responder a esta preocupação, o Blink incentiva a supervisão humana, com o pessoal a rever o fluxo de trabalho antes de o publicar. Em resposta à simplicidade do sistema, estão a ser adicionadas barreiras para proteger os utilizadores da criação de fluxos de trabalho indesejados ou potencialmente prejudiciais.

Blink Copilot exemplifica o poder e o potencial das tecnologias de IA generativas na transformação das operações de segurança. A integração perfeita com os fornecedores de LLM existentes, as amplas opções de personalização e as capacidades do no-code tornam-no uma solução atractiva para as empresas que procuram melhorar os seus fluxos de trabalho de segurança.

Para os interessados em explorar mais o paradigma no-code, existem outras plataformas como a AppMaster que oferecem ferramentas abrangentes para criar aplicações backend, web e móveis sem escrever qualquer código. Tal como o Blink Copilot, o AppMaster pode acelerar os processos de desenvolvimento, proporcionando uma abordagem mais económica ao desenvolvimento de aplicações, beneficiando empresas de todas as dimensões e sectores.