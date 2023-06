Il panorama dell'automazione delle operazioni di sicurezza è entrato in una nuova fase: Blink ha presentato la sua innovativa tecnologia Blink Copilot. Questo strumento avanzato consente a chiunque, a qualsiasi livello di competenza e indipendentemente dall'esperienza precedente, di costruire flussi di lavoro personalizzati per le operazioni di sicurezza utilizzando la tecnologia AI generativa.

In passato, gli esperti dovevano codificare manualmente i flussi di lavoro, un processo che poteva richiedere settimane o mesi per essere completato. Tuttavia, l'introduzione degli approcci di low-code ha permesso agli utenti di creare rapidamente flussi di lavoro trascinando e rilasciando i componenti, eliminando la necessità di codifica manuale.

Blink Copilot low-code no-code fa un ulteriore passo avanti, essendo il primo vero strumento di workflow per le operazioni di sicurezza. Utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come ChatGPT lanciato nel 2021, per generare low-code flussi di lavoro basati sulle richieste degli utenti. La tecnologia consente agli utenti di descrivere semplicemente il flusso di lavoro desiderato e Blink Copilot fa il resto.

Sviluppata in collaborazione con i migliori fornitori di LLM, come Microsoft, Google e OpenAI, la piattaforma è in grado di integrare senza problemi più modelli. Grazie a una libreria di oltre 7.000 componenti di workflow che abbracciano varie categorie di sicurezza, come la sicurezza delle e-mail, la sicurezza del cloud e la sicurezza della rete, i flussi di lavoro generati possono essere personalizzati ed eseguiti dagli utenti in base alle esigenze. Per le funzionalità più avanzate, gli utenti possono analizzare e modificare i singoli passaggi o il codice sottostante del flusso di lavoro, garantendo la massima flessibilità.

Nonostante la facilità d'uso, esiste il rischio che una conoscenza tecnica inadeguata possa influire sulle azioni programmate nei flussi di lavoro. Per ovviare a questo problema, Blink incoraggia la supervisione umana, con la revisione del flusso di lavoro da parte del personale prima della sua pubblicazione. In risposta alla semplicità del sistema, sono stati aggiunti dei guardrail per proteggere gli utenti dalla creazione di flussi di lavoro indesiderati o potenzialmente dannosi.

Blink Copilot esemplifica la potenza e il potenziale delle tecnologie AI generative nella trasformazione delle operazioni di sicurezza. La perfetta integrazione con i fornitori di LLM esistenti, le ampie possibilità di personalizzazione e le funzionalità di no-code ne fanno una soluzione interessante per le aziende che desiderano migliorare i propri flussi di lavoro in materia di sicurezza.

