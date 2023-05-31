دخل مشهد أتمتة العمليات الأمنية مرحلة جديدة ، حيث كشفت Blink النقاب عن تقنية Blink Copilot المبتكرة. تتيح هذه الأداة المتقدمة لأي شخص في أي مستوى مهارة ، بغض النظر عن الخبرة السابقة ، إنشاء عمليات سير عمل مخصصة لعمليات الأمان باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليفية.

في الماضي ، كان على الخبراء كتابة التعليمات البرمجية لسير العمل يدويًا والتي قد تكون عملية تستغرق وقتًا طويلاً تستغرق أسابيع أو شهور حتى تكتمل. ومع ذلك ، أتاح إدخال مناهج low-code للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل بسرعة عن طريق سحب المكونات وإفلاتها ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي.

يأخذ Blink Copilot مفهوم low-code خطوة إلى الأمام ، كونه أول أداة لسير عمل عمليات الأمان no-code حقًا. يستخدم نماذج لغة كبيرة (LLMs) ، مثل ChatGPT التي تم إطلاقها في عام 2021 ، لإنشاء تدفقات عمل low-code بناءً على مطالبات المستخدم. تتيح التقنية للمستخدمين ببساطة وصف سير العمل المطلوب ، ويقوم Blink Copilot بالباقي.

تم تطوير النظام الأساسي بالتعاون مع كبار موفري LLM ، مثل Microsoft و Google و OpenAI ، ويمكن للنظام الأساسي دمج نماذج متعددة بسلاسة. من خلال مكتبة تضم أكثر من 7000 مكون من مكونات سير العمل التي تغطي مختلف فئات الأمان ، مثل أمان البريد الإلكتروني وأمان الشبكة السحابية وأمن الشبكة ، يمكن تخصيص مهام سير العمل المُنشأة وتنفيذها بواسطة المستخدمين حسب الحاجة. لمزيد من الإمكانات المتقدمة ، يمكن للمستخدمين تحليل وتعديل الخطوات الفردية أو التعليمات البرمجية الأساسية داخل سير العمل ، مما يضمن أقصى قدر من المرونة.

على الرغم من سهولة استخدامه ، إلا أن هناك مخاطر محتملة تتمثل في عدم كفاية المعرفة التقنية التي تؤثر على الإجراءات المبرمجة في تدفقات العمل. لمعالجة هذا القلق ، يشجع Blink الإشراف البشري ، مع مراجعة الموظفين لسير العمل قبل نشره. استجابة لبساطة النظام ، تتم إضافة حواجز الحماية لحماية المستخدمين من إنشاء تدفقات عمل غير مرغوب فيها أو ضارة.

يجسد Blink Copilot قوة وإمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية في تحويل العمليات الأمنية. التكامل السلس مع موفري LLM الحاليين ، وخيارات التخصيص الواسعة ، وإمكانيات no-code يجعله حلاً جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تحسين سير عمل الأمان الخاص بها.

للراغبين في استكشاف نموذج no-code ، هناك منصات أخرى مثل AppMaster تقدم أدوات شاملة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون كتابة أي رمز. مثل Blink Copilot ، يمكن لـ AppMaster تسريع عمليات التطوير مع توفير نهج أكثر فعالية من حيث التكلفة لتطوير التطبيقات ، مما يعود بالفائدة على الشركات من جميع الأحجام والصناعات.