Автоматизация операций безопасности вступила в новую фазу, поскольку Blink представляет инновационную технологию Blink Copilot. Этот передовой инструмент позволяет любому человеку с любым уровнем квалификации, независимо от предыдущего опыта, создавать пользовательские рабочие процессы операций безопасности с использованием технологии генеративного искусственного интеллекта.

В прошлом эксперты должны были вручную кодировать рабочие процессы, что могло быть трудоемким процессом, занимающим недели или месяцы. Однако внедрение подходов low-code позволило пользователям быстро создавать рабочие процессы путем перетаскивания компонентов, устраняя необходимость в ручном кодировании.

Blink Copilot Компания low-code продвинула концепцию на шаг вперед, став первым по-настоящему no-code инструментом рабочего процесса операций безопасности. В нем используются большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, запущенная в 2021 году, для генерации low-code рабочих процессов на основе подсказок пользователя. Технология позволяет пользователям просто описать желаемый рабочий процесс, а Blink Copilot делает все остальное.

Разработанная в сотрудничестве с ведущими поставщиками LLM, такими как Microsoft, Google и OpenAI, платформа может легко интегрировать несколько моделей. Благодаря библиотеке из более чем 7 000 компонентов рабочих процессов, охватывающих различные категории безопасности, такие как безопасность электронной почты, облачная и сетевая безопасность, созданные рабочие процессы могут быть настроены и выполнены пользователями по мере необходимости. Для более продвинутых возможностей пользователи могут анализировать и изменять отдельные шаги или базовый код рабочего процесса, обеспечивая максимальную гибкость.

Несмотря на простоту использования, существует потенциальный риск того, что недостаточные технические знания могут повлиять на действия, запрограммированные в рабочих процессах. Чтобы решить эту проблему, Blink поощряет человеческий контроль: персонал проверяет рабочий процесс перед его публикацией. В ответ на простоту системы добавляются ограждения, чтобы защитить пользователей от создания нежелательных или потенциально опасных рабочих процессов.

Blink Copilot Система LLM является примером силы и потенциала технологий генеративного ИИ в преобразовании операций по обеспечению безопасности. Легкая интеграция с существующими провайдерами LLM, широкие возможности настройки и возможности no-code делают его привлекательным решением для предприятий, желающих усовершенствовать свои рабочие процессы безопасности.

Для тех, кто заинтересован в дальнейшем изучении парадигмы no-code, существуют другие платформы, такие как AppMaster, которые предлагают комплексные инструменты для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений без написания кода. Как и Blink Copilot, AppMaster может ускорить процессы разработки, обеспечивая более экономичный подход к созданию приложений, что выгодно для предприятий любого размера и отрасли.