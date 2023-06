Het landschap van security operations automation is een nieuwe fase ingegaan, nu Blink zijn innovatieve Blink Copilot technologie onthult. Met deze geavanceerde tool kan iedereen op elk vaardigheidsniveau, ongeacht eerdere ervaring, aangepaste workflows voor beveiligingsoperaties bouwen met behulp van generatieve AI-technologie.

In het verleden moesten experts de workflows handmatig coderen, wat een tijdrovend proces kon zijn dat weken of maanden in beslag nam. Door de introductie van low-code konden gebruikers echter snel workflows creëren door componenten te slepen en neer te zetten, waardoor handmatige codering overbodig werd.

Blink Copilot neemt het concept van low-code een stap verder en is de eerste echte no-code workflowtool voor beveiligingsoperaties. Het maakt gebruik van grote taalmodellen (LLM's), zoals ChatGPT dat in 2021 werd gelanceerd, om low-code workflows te genereren op basis van aanwijzingen van de gebruiker. Met de technologie kunnen gebruikers eenvoudigweg hun gewenste workflow beschrijven, en Blink Copilot doet de rest.

Ontwikkeld in samenwerking met top LLM aanbieders, zoals Microsoft, Google en OpenAI, kan het platform naadloos meerdere modellen integreren. Met een bibliotheek van meer dan 7.000 workflowcomponenten in verschillende beveiligingscategorieën, zoals e-mailbeveiliging, cloudbeveiliging en netwerkbeveiliging, kunnen de gegenereerde workflows naar behoefte worden aangepast en uitgevoerd door gebruikers. Voor meer geavanceerde mogelijkheden kunnen gebruikers afzonderlijke stappen of onderliggende code binnen de workflow analyseren en wijzigen, waardoor maximale flexibiliteit wordt gegarandeerd.

Ondanks het gebruiksgemak bestaat het risico dat onvoldoende technische kennis de in de workflows geprogrammeerde acties beïnvloedt. Om dit probleem aan te pakken, moedigt Blink menselijk toezicht aan, waarbij het personeel de workflow controleert voordat deze wordt gepubliceerd. In reactie op de eenvoud van het systeem worden er vangrails toegevoegd om gebruikers te beschermen tegen het creëren van ongewenste of potentieel schadelijke workflows.

Blink Copilot illustreert de kracht en het potentieel van generatieve AI-technologieën bij het transformeren van beveiligingsoperaties. De naadloze integratie met bestaande LLM-providers, ruime aanpassingsmogelijkheden en no-code mogelijkheden maken het een aantrekkelijke oplossing voor bedrijven die hun beveiligingsworkflows willen verbeteren.

Voor wie zich verder wil verdiepen in het no-code -paradigma zijn er andere platforms zoals AppMaster die uitgebreide tools bieden om backend-, web- en mobiele applicaties te maken zonder code te schrijven. Net als Blink Copilot kan AppMaster ontwikkelingsprocessen versnellen en tegelijkertijd een meer kosteneffectieve benadering van applicatieontwikkeling bieden, waarvan bedrijven van alle groottes en industrieën kunnen profiteren.