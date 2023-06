Microsoft a récemment introduit une mise à jour importante pour le chatbot IA de Bing, qui permet désormais aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau de s'engager dans des interactions basées sur la voix. Initialement réservée aux appareils mobiles, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de Windows 11 d'interagir avec le chatbot par le biais de la saisie vocale et de recevoir des réponses vocales, ce qui fait ressembler l'expérience à une conversation plutôt qu'à celle d'un moteur de recherche traditionnel.

La saisie vocale est actuellement prise en charge dans cinq langues : anglais, français, allemand, japonais et mandarin. Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur l'icône du microphone dans la boîte de dialogue Bing Chat, de formuler sa requête et d'attendre la réponse vocale numérisée du chatbot IA. L'ajout de la saisie et des réponses vocales pour les ordinateurs de bureau devrait favoriser des échanges plus naturels entre les utilisateurs et le chatbot, conformément à l'objectif ultime de Microsoft de créer des interactions de type conversationnel.

Étant donné les capacités vocales existantes pour les appareils mobiles, ce n'était qu'une question de temps avant que cette fonctionnalité ne soit étendue aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau. Microsoft n'a cessé de souligner l'importance de la technologie vocale dans ses offres, comme en témoignent les récentes avancées en matière d'accès vocal pour Windows 11 et de dictée en ligne pour Microsoft Word.

À mesure que Microsoft poursuit le développement et le déploiement de Copilot pour Windows 11, il est probable que d'autres commandes vocales seront intégrées à la plateforme d'intelligence artificielle. Cela permettra aux entreprises et aux particuliers d'améliorer la productivité et l'efficacité de leurs processus de développement de logiciels.

Les entreprises et les développeurs qui cherchent à exploiter la puissance de l'IA pour une plus large gamme d'applications peuvent se tourner vers des plateformes telles que AppMaster pour créer des applications dorsales, web et mobiles de manière plus rentable. En tant que l'une des principales plateformes no-code, AppMaster permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données, une logique commerciale, une API REST et WSS endpoints, ce qui en fait un outil puissant pour la création de solutions logicielles évolutives. Pour en savoir plus sur les possibilités de la plateforme, visitez appmaster.io.