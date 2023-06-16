Microsoft kısa bir süre önce Bing'in yapay zeka sohbet robotu için önemli bir güncellemeyi kullanıma sundu ve artık masaüstü kullanıcılarının ses tabanlı etkileşimlere katılmasını sağlıyor. Başlangıçta mobil cihazlara özel olan yeni özellik, Windows 11 kullanıcılarının sesli giriş yoluyla sohbet robotuyla etkileşime girmesine ve sesli yanıtlar almasına olanak tanıyarak, deneyimi geleneksel bir arama motoru deneyiminden çok bir sohbete benzetiyor.

Ses girişi şu anda beş dilde desteklenmektedir: İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Mandarin. Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların Bing Sohbet kutusundaki mikrofon simgesini tıklaması, sorgusunu söylemesi ve yapay zeka sohbet robotunun sayısallaştırılmış sesli yanıtını beklemesi yeterlidir. Masaüstü PC'ler için sesli giriş ve yanıtların eklenmesinin, Microsoft'un konuşmaya benzer etkileşimler yaratma nihai hedefiyle uyumlu olarak, kullanıcılar ve sohbet robotu arasında daha doğal alışverişi teşvik etmesi bekleniyor.

Mobil cihazlar için mevcut ses yetenekleri göz önüne alındığında, özelliğin masaüstü kullanıcılarına genişletilmesi an meselesiydi. Microsoft, Windows 11 için Sesli Erişim ve Microsoft Word için satır içi diktedeki son gelişmelerin kanıtladığı gibi, tekliflerinde ses teknolojisinin önemini sürekli olarak vurgulamaktadır.

Microsoft, Windows 11 için Copilot'u geliştirmeye ve kullanıma sunmaya devam ettikçe, yapay zeka platformuyla birlikte ek ses tabanlı denetimlerin entegre edilmesi muhtemeldir. Bu, işletmelerin ve bireylerin yazılım geliştirme süreçlerinde üretkenliği ve verimliliği artırmaları için daha fazla fırsat yaratacaktır.

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