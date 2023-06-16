微软最近为必应的人工智能聊天机器人推出了一个重要的更新，现在使桌面用户能够参与基于语音的互动。这项新功能最初只适用于移动设备，现在允许Windows 11的用户通过语音输入与聊天机器人互动，并收到语音回复，使这种体验类似于对话，而不是传统的搜索引擎体验。

语音输入目前支持五种语言：英语、法语、德语、日语和普通话。要利用这一功能，用户只需点击必应聊天框中的麦克风图标，说出他们的疑问，并等待人工智能聊天机器人的数字化语音回应。桌面电脑增加语音输入和回应，有望促进用户和聊天机器人之间更自然的交流，与微软创造对话式互动的最终目标一致。

鉴于移动设备现有的语音功能，将该功能扩展到桌面用户只是时间问题。微软一直在强调语音技术在其产品中的重要性，最近Windows 11的语音访问和微软Word的在线听写的进展就是证明。

随着微软继续开发和推出Windows 11的Copilot，很可能会有更多基于语音的控制与人工智能平台一起被整合。这将为企业和个人创造更多机会，在他们的软件开发过程中提高生产力和效率。

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