Microsoft ha recentemente introdotto un importante aggiornamento per il chatbot AI di Bing, che ora consente agli utenti desktop di interagire con la voce. Inizialmente esclusiva dei dispositivi mobili, la nuova funzione consente agli utenti di Windows 11 di interagire con il chatbot tramite input vocale e di ricevere risposte vocali, facendo assomigliare l'esperienza a una conversazione piuttosto che a un tradizionale motore di ricerca.

L'input vocale è attualmente supportato in cinque lingue: Inglese, francese, tedesco, giapponese e mandarino. Per utilizzare questa funzione, gli utenti devono semplicemente fare clic sull'icona del microfono nel riquadro di Bing Chat, pronunciare la propria domanda e attendere la risposta vocale digitalizzata del chatbot AI. L'aggiunta di input e risposte vocali per i PC desktop dovrebbe promuovere scambi più naturali tra gli utenti e il chatbot, allineandosi con l'obiettivo finale di Microsoft di creare interazioni simili a una conversazione.

Date le funzionalità vocali esistenti per i dispositivi mobili, era solo questione di tempo prima che la funzione venisse estesa agli utenti desktop. Microsoft ha sempre sottolineato l'importanza della tecnologia vocale nelle sue offerte, come dimostrano i recenti progressi di Voice Access per Windows 11 e la dettatura in linea per Microsoft Word.

Man mano che Microsoft continuerà a sviluppare e a distribuire Copilot per Windows 11, è probabile che altri controlli vocali saranno integrati nella piattaforma AI. Ciò creerà ulteriori opportunità per le aziende e i privati di migliorare la produttività e l'efficienza dei processi di sviluppo del software.

