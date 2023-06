Microsoft heeft onlangs een belangrijke update voor de AI-chatbot van Bing geïntroduceerd, waardoor desktopgebruikers nu ook op spraak gebaseerde interacties kunnen aangaan. De nieuwe functie, die in eerste instantie exclusief was voor mobiele apparaten, stelt gebruikers van Windows 11 in staat om met de chatbot te communiceren via spraakinvoer en spraakreacties te ontvangen, waardoor de ervaring meer lijkt op een gesprek dan op een traditionele zoekmachine-ervaring.

Spraakinvoer wordt momenteel ondersteund in vijf talen: Engels, Frans, Duits, Japans en Mandarijn. Om de functie te gebruiken, klikken gebruikers simpelweg op het microfoonpictogram in de Bing Chatbox, spreken hun vraag in en wachten op het gedigitaliseerde stemantwoord van de AI-chatbot. De toevoeging van spraakinvoer en antwoorden voor desktop-pc's zal naar verwachting meer natuurlijke uitwisselingen tussen gebruikers en de chatbot bevorderen, in lijn met Microsofts uiteindelijke doel om conversatie-achtige interacties te creëren.

Gezien de bestaande spraakmogelijkheden voor mobiele apparaten, was het slechts een kwestie van tijd voordat de functie werd uitgebreid naar desktopgebruikers. Microsoft benadrukt consequent het belang van spraaktechnologie in hun aanbod, zoals blijkt uit recente verbeteringen in Voice Access voor Windows 11 en inline dicteren voor Microsoft Word.

Naarmate Microsoft Copilot voor Windows 11 verder ontwikkelt en uitrolt, is het waarschijnlijk dat er naast het AI-platform nog meer spraakgebaseerde besturingselementen worden geïntegreerd. Dit creëert meer mogelijkheden voor bedrijven en individuen om de productiviteit en efficiëntie binnen hun softwareontwikkelingsprocessen te verbeteren.

