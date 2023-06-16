Компания Microsoft недавно представила важное обновление для чат-бота Bing с искусственным интеллектом, которое теперь позволяет пользователям настольных компьютеров взаимодействовать с ним с помощью голоса. Изначально доступная только для мобильных устройств, новая функция позволяет пользователям Windows 11 взаимодействовать с чатботом с помощью голосового ввода и получать голосовые ответы, что делает взаимодействие похожим на разговор, а не на традиционный поиск в поисковой системе.

В настоящее время голосовой ввод поддерживается на пяти языках: английском, французском, немецком, японском и мандаринском. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям достаточно нажать на значок микрофона в окне Bing Chat, произнести свой запрос и дождаться оцифрованного голосового ответа чатбота ИИ. Ожидается, что добавление голосового ввода и ответов для настольных ПК будет способствовать более естественному обмену между пользователями и чатботом, что соответствует конечной цели Microsoft по созданию взаимодействия, похожего на разговор.

Учитывая существующие голосовые возможности для мобильных устройств, распространение этой функции на пользователей настольных ПК было лишь вопросом времени. Компания Microsoft постоянно подчеркивает важность голосовых технологий в своих предложениях, о чем свидетельствуют недавние достижения в области голосового доступа для Windows 11 и встроенной диктовки для Microsoft Word.

По мере того как Microsoft продолжает разрабатывать и внедрять Copilot для Windows 11, вполне вероятно, что наряду с платформой искусственного интеллекта будут интегрированы дополнительные голосовые элементы управления. Это создаст дополнительные возможности для предприятий и частных лиц по повышению производительности и эффективности процессов разработки программного обеспечения.

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