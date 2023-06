Microsoft hat kürzlich ein wichtiges Update für den KI-Chatbot von Bing eingeführt, das es Desktop-Nutzern nun ermöglicht, sprachbasierte Interaktionen durchzuführen. Die neue Funktion, die zunächst nur für Mobilgeräte verfügbar war, ermöglicht es Nutzern von Windows 11, mit dem Chatbot per Spracheingabe zu interagieren und Sprachantworten zu erhalten, wodurch das Erlebnis eher einer Unterhaltung als einer herkömmlichen Suchmaschine ähnelt.

Die Spracheingabe wird derzeit in fünf Sprachen unterstützt: Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch und Mandarin. Um die Funktion zu nutzen, klicken Nutzer einfach auf das Mikrofon-Symbol in der Bing-Chat-Box, sprechen ihre Anfrage und warten auf die digitalisierte Sprachantwort des KI-Chatbots. Es wird erwartet, dass die zusätzliche Spracheingabe und -beantwortung für Desktop-PCs einen natürlicheren Austausch zwischen Nutzern und dem Chatbot fördert, was dem ultimativen Ziel von Microsoft entspricht, konversationsähnliche Interaktionen zu schaffen.

Angesichts der bestehenden Sprachfunktionen für Mobilgeräte war es nur eine Frage der Zeit, bis diese Funktion auch für Desktop-Nutzer zur Verfügung stehen würde. Microsoft hat die Bedeutung der Sprachtechnologie in seinem Angebot immer wieder betont, wie die jüngsten Fortschritte bei Voice Access für Windows 11 und Inline-Diktat für Microsoft Word zeigen.

Da Microsoft Copilot für Windows 11 weiterentwickelt und einführt, ist es wahrscheinlich, dass neben der KI-Plattform weitere sprachbasierte Steuerungen integriert werden. Dies wird Unternehmen und Einzelpersonen weitere Möglichkeiten eröffnen, die Produktivität und Effizienz ihrer Softwareentwicklungsprozesse zu verbessern.

