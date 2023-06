A Microsoft introduziu recentemente uma importante atualização para o chatbot de IA do Bing, permitindo agora que os utilizadores de computadores de secretária participem em interacções baseadas em voz. Inicialmente exclusiva para dispositivos móveis, a nova funcionalidade permite que os utilizadores do Windows 11 interajam com o chatbot através de entrada de voz e recebam respostas de voz, fazendo com que a experiência se assemelhe a uma conversa em vez de uma experiência tradicional de motor de busca.

A introdução de voz é atualmente suportada em cinco idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Japonês e Mandarim. Para utilizar esta funcionalidade, basta clicar no ícone do microfone na caixa do Bing Chat, dizer a sua pergunta e aguardar a resposta de voz digitalizada do chatbot de IA. Espera-se que a adição de entrada de voz e respostas para PCs desktop promova trocas mais naturais entre os utilizadores e o chatbot, alinhando-se com o objetivo final da Microsoft de criar interacções semelhantes a uma conversa.

Dadas as capacidades de voz existentes para dispositivos móveis, era apenas uma questão de tempo até que a funcionalidade fosse alargada aos utilizadores de computadores de secretária. A Microsoft tem vindo a realçar consistentemente a importância da tecnologia de voz nas suas ofertas, tal como evidenciado pelos recentes avanços no Voice Access para o Windows 11 e no ditado em linha para o Microsoft Word.

À medida que a Microsoft continua a desenvolver e a lançar o Copilot para Windows 11, é provável que sejam integrados controlos adicionais baseados na voz juntamente com a plataforma de IA. Isto criará mais oportunidades para as empresas e os indivíduos melhorarem a produtividade e a eficiência nos seus processos de desenvolvimento de software.

