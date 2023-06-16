قدمت Microsoft مؤخرًا تحديثًا مهمًا لبرنامج Bing's AI chatbot ، والذي يتيح الآن لمستخدمي سطح المكتب المشاركة في التفاعلات القائمة على الصوت. تتيح الميزة الجديدة ، التي كانت حصرية في البداية للأجهزة المحمولة ، لمستخدمي Windows 11 التفاعل مع chatbot عبر الإدخال الصوتي وتلقي الردود الصوتية ، مما يجعل التجربة تشبه محادثة بدلاً من تجربة محرك بحث تقليدية.

الإدخال الصوتي مدعوم حاليًا بخمس لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والماندرين. للاستفادة من هذه الميزة ، يقوم المستخدمون ببساطة بالنقر فوق رمز الميكروفون في مربع Bing Chat ، والتحدث باستعلامهم ، وانتظار الاستجابة الصوتية الرقمية لروبوت الدردشة AI. من المتوقع أن تؤدي إضافة المدخلات الصوتية والاستجابات لأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى تعزيز المزيد من التبادلات الطبيعية بين المستخدمين وروبوت المحادثة ، بما يتماشى مع هدف Microsoft النهائي المتمثل في إنشاء تفاعلات تشبه المحادثة.

نظرًا للإمكانيات الصوتية الحالية للأجهزة المحمولة ، كانت مسألة وقت فقط قبل أن يتم توسيع الميزة لمستخدمي سطح المكتب. أكدت Microsoft باستمرار على أهمية تقنية الصوت في عروضها ، كما يتضح من التطورات الحديثة في Voice Access لنظام التشغيل Windows 11 والإملاء المضمن لـ Microsoft Word.

مع استمرار Microsoft في تطوير وطرح Copilot لنظام التشغيل Windows 11 ، من المحتمل أن يتم دمج عناصر تحكم إضافية قائمة على الصوت جنبًا إلى جنب مع نظام AI الأساسي. سيخلق هذا المزيد من الفرص للشركات والأفراد لتحسين الإنتاجية والكفاءة في عمليات تطوير البرمجيات الخاصة بهم.

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