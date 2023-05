Betty Blocks, basée aux Pays-Bas, une plate-forme de développement d'applications Web no-code de premier plan, a levé 27,97 millions d'euros (33 millions de dollars) lors d'un récent cycle de financement. Cette injection de capital renforcera considérablement la mission de l'entreprise d'accélérer l'innovation d'entreprise et d'améliorer les délais de mise sur le marché en favorisant la collaboration entre les secteurs des affaires et de l'informatique.

Le cycle de financement a été mené par SmartFin Capital, investisseur européen en capital-risque et capital-risque, avec Bart Luyten, partenaire fondateur de SmartFin Capital, prêt à rejoindre le comité des investisseurs. Des investisseurs existants tels que Morse Investments et NIBC Bank ont également participé à la ronde.

Créée en 2016, Betty Blocks habilite une nouvelle génération de développeurs ou "développeurs commerciaux", également appelés développeurs citoyens. Ces personnes ne possèdent aucune connaissance en programmation, mais elles ont une solide compréhension des données et des processus. Grâce à des modèles et des blocs de construction no-code, ils peuvent créer des applications sans codage, rationalisant la connexion des applications au paysage d'applications d'entreprise préexistant. Par la suite, cela offre aux services informatiques un meilleur contrôle sur le shadow-IT.

Dans une déclaration officielle, Chris Obdam, PDG de Betty Blocks, a souligné l'objectif de l'entreprise d'exploiter le potentiel des développeurs citoyens au sein des entreprises. Il a exprimé la nécessité de fournir à ces professionnels plus de contrôle sur leurs besoins en logiciels et de s'assurer que les services informatiques bénéficient d'une meilleure surveillance. Avec des sièges sociaux à Alkmaar, aux Pays-Bas, et à Atlanta, aux États-Unis, la société possède une liste impressionnante de clients, notamment la police nationale néerlandaise, Clifford Chance, TaskUs et Anglian Water.

Le financement sera utilisé pour étendre les opérations et affiner la plateforme afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de développeurs citoyens. Les améliorations prévues incluent rendre la plate-forme plus conviviale, renforcer les fonctionnalités de gouvernance du développement citoyen, lancer plus de modèles et enrichir le Block Store avec des intégrations standard supplémentaires. De telles améliorations peuvent permettre à davantage de personnes de divers horizons de rejoindre le processus de développement logiciel d'une manière approuvée et régie par l'informatique.

Parlant du développement, Bart Luyten, partenaire fondateur de SmartFin Capital, a reconnu l'importance du développement low-code pour l'entreprise. Il prévoit que les plates no-code pour les entreprises engloberont une grande partie du marché global du développement de logiciels, estimant que Betty Blocks est dans une position privilégiée pour devenir un concurrent de premier plan.

Des plates-formes telles que Betty Blocks et appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster continuent d'évoluer, répondant aux exigences en constante évolution des développeurs et des entreprises. En conséquence, les plates-formes no-code deviennent non seulement plus accessibles, mais aussi de plus en plus fiables pour les utilisateurs professionnels, les services informatiques et les développeurs chevronnés.