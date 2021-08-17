Önde gelen bir web tabanlı no-code uygulama geliştirme platformu olan Hollanda merkezli Betty Blocks, yakın tarihli bir finansman turunda 27,97 milyon € (33 milyon $) topladı. Bu sermaye enjeksiyonu, şirketin işletme ve BT sektörleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek kurumsal inovasyonu hızlandırma ve pazara sürüm süresini iyileştirme misyonunu önemli ölçüde artıracaktır.

Finansman turuna Avrupalı PE ve girişim sermayesi yatırımcısı SmartFin Capital öncülük etti ve SmartFin Capital'in kurucu ortağı Bart Luyten yatırımcı komitesine katılmaya hazırlanıyor. Tura Morse Investments ve NIBC Bank gibi mevcut yatırımcılar da katıldı.

2016'da kurulan Betty Blocks, vatandaş geliştiriciler olarak da anılan yeni nesil geliştiricileri veya "iş geliştiricileri" destekliyor. Bu kişiler programlama bilgisine sahip değildir, ancak veri ve süreçler konusunda sağlam bir kavrayışa sahiptirler. Şablonlar ve no-code yapı taşları sayesinde, uygulamaların önceden var olan kurumsal uygulama ortamına bağlantısını kolaylaştırarak kodlama yapmadan uygulamalar oluşturabilirler. Sonuç olarak, bu, BT departmanlarına gölge BT üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Betty Blocks'un CEO'su Chris Obdam resmi bir açıklamada, şirketin işletmelerdeki vatandaş geliştiricilerin potansiyelinden yararlanma hedefinin altını çizdi. Bu profesyonellere yazılım gereksinimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlama ve BT departmanlarının gelişmiş gözetime sahip olmasını sağlama ihtiyacını ifade etti. Alkmaar, Hollanda ve Atlanta, ABD'de genel merkezleri bulunan şirket, Hollanda Ulusal Polisi, Clifford Chance, TaskUs ve Anglian Water gibi etkileyici bir müşteri listesine sahiptir.

Finansman, operasyonları genişletmek ve platformu daha fazla vatandaş geliştiricinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iyileştirmek için kullanılacak. Planlanan iyileştirmeler, platformu daha kullanıcı dostu hale getirmeyi, vatandaş geliştirme yönetişim özelliklerini desteklemeyi, daha fazla şablon başlatmayı ve Blok Mağazayı ek standart entegrasyonlarla zenginleştirmeyi içeriyor. Bu tür geliştirmeler, BT onaylı ve yönetilen bir şekilde yazılım geliştirme sürecine hayatın çeşitli kesimlerinden daha fazla kişinin katılmasına olanak sağlayabilir. Bu, AppMaster to provide similar solutions.

Geliştirme hakkında konuşan SmartFin Capital'in kurucu ortağı Bart Luyten, low-code geliştirmenin şirket için önemini kabul etti. Betty Blocks'un önde gelen bir yarışmacı olarak ortaya çıkmak için birincil bir konumda olduğuna inanarak, işletmelerin genel yazılım geliştirme pazarının büyük bir bölümünü kapsaması için no-code platformlar öngörüyor. appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster gibi diğer platformlar da küçük işletmelerden işletmelere kadar çeşitli müşterileri güçlendirerek no-code geliştirme endüstrisinde artan bir öneme sahiptir.

Betty Blocks ve appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster platformlar gelişmeye devam ederek geliştiricilerin ve benzer şekilde işletmelerin sürekli değişen gereksinimlerini karşılar. Sonuç olarak, no-code platformlar iş kullanıcıları, BT departmanları ve deneyimli geliştiriciler için yalnızca daha erişilebilir değil, aynı zamanda giderek daha güvenilir hale geliyor.