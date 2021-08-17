جمعت Betty Blocks ومقرها هولندا ، وهي منصة بارزة لتطوير التطبيقات no-code على شبكة الإنترنت ، 27.97 مليون يورو (33 مليون دولار) في جولة تمويل حديثة. سيعزز ضخ رأس المال بشكل كبير مهمة الشركة لتسريع الابتكار المؤسسي وتعزيز الوقت في السوق من خلال تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

وقادت جولة التمويل المستثمر الأوروبي في رأس المال الاستثماري ورأس المال الاستثماري SmartFin Capital ، حيث من المقرر أن ينضم بارت لويتن ، الشريك المؤسس لشركة SmartFin Capital ، إلى لجنة المستثمرين. كما شارك في الجولة مستثمرون حاليون مثل Morse Investments و NIBC Bank.

تأسست Betty Blocks في عام 2016 ، وتمكن جيلًا جديدًا من المطورين أو "مطوري الأعمال" ، ويشار إليهم أيضًا بالمطورين المواطنين. لا يمتلك هؤلاء الأفراد أي معرفة بالبرمجة ، لكن لديهم فهم قوي للبيانات والعمليات. من خلال القوالب وكتل البناء no-code ، يمكنهم إنشاء تطبيقات بدون تشفير ، وتبسيط اتصال التطبيقات بمشهد تطبيقات المؤسسة الموجود مسبقًا. وبالتالي ، يوفر هذا لأقسام تقنية المعلومات تحكمًا أكبر في shadow-IT.

في بيان رسمي ، سلط Chris Obdam ، الرئيس التنفيذي لشركة Betty Blocks ، الضوء على هدف الشركة لتسخير إمكانات المطورين المواطنين داخل المؤسسات. وأعرب عن الحاجة إلى تزويد هؤلاء المهنيين بمزيد من التحكم في متطلبات البرامج الخاصة بهم والتأكد من أن أقسام تكنولوجيا المعلومات قد عززت الرقابة. من خلال المقر الرئيسي في الكمار بهولندا وأتلانتا بالولايات المتحدة ، تمتلك الشركة قائمة عملاء رائعة بما في ذلك الشرطة الوطنية الهولندية ، كليفورد تشانس ، TaskUs ، و Anglian Water.

سيتم استخدام التمويل لتوسيع العمليات وتحسين النظام الأساسي لاستيعاب المزيد من احتياجات المطورين المواطنين. تتضمن التحسينات المخططة جعل النظام الأساسي أكثر سهولة في الاستخدام ، وتعزيز ميزات حوكمة تطوير المواطن ، وإطلاق المزيد من القوالب ، وإثراء Block Store بتكاملات قياسية إضافية. يمكن أن تسمح هذه التحسينات لمزيد من الأشخاص من مختلف مناحي الحياة بالانضمام إلى عملية تطوير البرامج بطريقة معتمدة ومحكومة من قبل تكنولوجيا المعلومات. هذا يفتح فرصًا جديدة لشركات مثل AppMaster to provide similar solutions.

في حديثه عن التطوير ، أقر Bart Luyten ، الشريك المؤسس لشركة SmartFin Capital ، بأهمية تطوير low-code للشركة. ويتوقع أن تشمل المنصات no-code للمؤسسات جزءًا كبيرًا من سوق تطوير البرمجيات بشكل عام ، معتقدًا أن Betty Blocks في موقع رئيسي للظهور كمنافس رائد. تُظهر الأنظمة الأساسية الأخرى مثل appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster أيضًا بروزًا متزايدًا في صناعة التطوير no-code ، مما يمكّن مجموعة من العملاء من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

منصات مثل Betty Blocks و appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster المتطلبات المتغيرة باستمرار للمطورين والشركات على حد سواء. نتيجة لذلك ، أصبحت الأنظمة الأساسية no-code ليس فقط أكثر سهولة في الوصول إليها ولكن أيضًا يمكن الاعتماد عليها بشكل متزايد لمستخدمي الأعمال وأقسام تكنولوجيا المعلومات والمطورين المخضرمين.