Betty Blocks, com sede na Holanda, uma importante plataforma de desenvolvimento de aplicativos no-code baseada na Web, levantou € 27,97 milhões (US$ 33 milhões) em uma recente rodada de financiamento. Essa injeção de capital aumentará significativamente a missão da empresa de acelerar a inovação corporativa e aumentar o tempo de lançamento no mercado, promovendo a colaboração entre os setores de negócios e de TI.

A rodada de financiamento foi liderada pelo PE europeu e investidor de capital de risco, SmartFin Capital, com Bart Luyten, sócio fundador da SmartFin Capital, definido para se juntar ao comitê de investidores. Investidores existentes, como Morse Investments e NIBC Bank também participaram da rodada.

Fundada em 2016, Betty Blocks capacita uma nova geração de desenvolvedores ou "desenvolvedores de negócios", também conhecidos como desenvolvedores cidadãos. Esses indivíduos não possuem nenhum conhecimento de programação, mas têm uma compreensão firme de dados e processos. Por meio de modelos e blocos de construção no-code, eles podem criar aplicativos sem codificação, simplificando a conexão de aplicativos com o cenário de aplicativos corporativos pré-existente. Posteriormente, isso fornece aos departamentos de TI maior controle sobre a shadow-IT.

Em uma declaração oficial, Chris Obdam, CEO da Betty Blocks, destacou o objetivo da empresa de aproveitar o potencial dos desenvolvedores cidadãos dentro das empresas. Ele expressou a necessidade de fornecer a esses profissionais mais controle sobre seus requisitos de software e garantir que os departamentos de TI tenham uma supervisão aprimorada. Com sede em Alkmaar, Holanda, e Atlanta, EUA, a empresa tem uma impressionante lista de clientes, incluindo a Polícia Nacional Holandesa, Clifford Chance, TaskUs e Anglian Water.

O financiamento será utilizado para expandir as operações e refinar a plataforma para acomodar mais necessidades de desenvolvedores cidadãos. As melhorias planejadas incluem tornar a plataforma mais fácil de usar, reforçar os recursos de governança de desenvolvimento do cidadão, lançar mais modelos e enriquecer a Block Store com integrações padrão adicionais. Esses aprimoramentos podem permitir que mais pessoas de várias esferas da vida participem do processo de desenvolvimento de software de maneira aprovada e governada pela TI. Isso abre novas oportunidades para empresas como AppMaster to provide similar solutions.

Falando sobre o desenvolvimento, Bart Luyten, sócio fundador da SmartFin Capital, reconheceu a importância do desenvolvimento low-code para a empresa. Ele prevê que as plataformas no-code para empresas abranjam uma grande parte do mercado geral de desenvolvimento de software, acreditando que a Betty Blocks está em uma posição privilegiada para emergir como uma concorrente líder. Outras plataformas, como appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster também apresentam destaque crescente no setor de desenvolvimento no-code, capacitando uma variedade de clientes, de pequenas empresas a grandes empresas.

Plataformas como Betty Blocks e appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster continuam a evoluir, atendendo aos requisitos em constante mudança de desenvolvedores e empresas. Como resultado, as plataformas no-code estão se tornando não apenas mais acessíveis, mas também cada vez mais confiáveis para usuários corporativos, departamentos de TI e desenvolvedores experientes.