总部位于荷兰的Betty Blocks是一个著名的基于网络的no-code应用程序开发平台，在最近的一轮融资中筹集了 2797 万欧元（3300 万美元）。此次注资将显着促进公司通过促进业务和 IT 部门之间的协作来加速企业创新和缩短上市时间的使命。

该轮融资由欧洲私募股权和风险投资机构SmartFin Capital牵头，SmartFin Capital 创始合伙人 Bart Luyten 将加入投资者委员会。 Morse Investments和NIBC Bank等现有投资者也参与了这轮融资。

Betty Blocks成立于 2016 年，赋能新一代开发者或“业务开发者”，也称为公民开发者。这些人没有编程知识，但他们对数据和流程有很强的把握。通过模板和no-code构建块，他们无需编码即可构建应用程序，从而简化应用程序与现有企业应用程序环境的连接。随后，这为 IT 部门提供了对影子 IT 的更大控制。

在一份官方声明中，Betty Blocks 的首席执行官Chris Obdam强调了该公司的目标是利用企业内公民开发人员的潜力。他表示需要为这些专业人员提供对其软件需求的更多控制，并确保 IT 部门加强监督。该公司总部位于荷兰阿尔克马尔和美国亚特兰大，拥有令人印象深刻的客户名单，包括荷兰国家警察、Clifford Chance、TaskUs 和 Anglian Water。

这笔资金将用于扩大运营和完善平台，以满足更多公民开发者的需求。计划的改进包括使平台更加用户友好，加强公民发展治理功能，推出更多模板，以及通过额外的标准集成丰富 Block Store。此类增强功能可以让来自各行各业的更多人以 IT 批准和管理的方式加入软件开发过程。这为像AppMaster to provide similar solutions.

谈到发展，SmartFin Capital 创始合伙人Bart Luyten承认low-code开发对公司的重要性。他预计企业的no-code平台将占据整个软件开发市场的很大一部分，并相信 Betty Blocks 处于领先地位，成为领先的竞争者。 appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster等其他平台也展示了no-code开发行业日益突出的地位，为从小型企业到企业的一系列客户提供支持。

Betty Blocks和appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster平台不断发展，以满足开发人员和企业不断变化的需求。因此， no-code平台不仅变得更易于访问，而且对于业务用户、IT 部门和经验丰富的开发人员来说也越来越可靠。